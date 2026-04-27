العربي الناصري ناعيا والد رئيس الوزراء: مسيرة عسكرية مشرفة وبطل من أبطال أكتوبر

تقدم حزب العربي الناصري بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة اللواء كمال مدبولي، والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.

وأكد الحزب أن الفقيد الراحل كان من أبطال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، وواحدًا من رموز القوات المسلحة الذين قدموا نموذجًا في الانضباط والتفاني خلال مسيرته العسكرية، حيث تدرج في عدد من المناصب حتى حصوله على ميدالية 6 أكتوبر التذكارية تقديرًا لعطائه الوطني.

وأعرب الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، عن خالص تعازيه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإلى أسرته الكريمة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، وأن يجازيه خير الجزاء على ما قدمه من خدمة لوطنه.