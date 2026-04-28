ايكواس تطلق استراتيجية لتعزيز التجارة البينية وتطوير السوق المشتركة في غرب إفريقيا

أكد خبراء من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس)، خلال اجتماع عقد في كوت ديفوار، التزام المجموعة بتعزيز التبادلات التجارية وترسيخ أسس السوق المشتركة في منطقة غرب افريقيا.

وأوضح مدير حرية تنقل الأشخاص والهجرة والسياحة في ايكواس، ألبرت سياو بواتينج، في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع، أن الاجتماع يهدف إلى تحفيز الاستثمارات وتسهيل حركة البضائع والأفراد ضمن إطار آمن ومستدام.

من جانبه، أشار مدير التجارة في المجموعة، كواوولي سوفولا، بحسبما اوردت وكالة الانباء الايفوارية، إلى أن سوق غرب إفريقيا يمتلك قاعدة صلبة قوامها أكثر من 400 مليون مستهلك، توفر أساسا متينا لتطوير سلاسل الإنتاج والإمداد الإقليمية.

ورغم الفوائد الكبيرة لهذه التبادلات في توفير الغذاء لقرابة 80 مليون شخص وخلق فرص عمل في القطاعين الزراعي والتجاري، إلا أن الخبراء حذروا من أن نحو 85% من هذه التبادلات لا تزال غير رسمية. هذا الوضع يحد من قدرة السياسات العامة على استغلال هذه التدفقات في استراتيجيات التنمية الشاملة.

ويسعى الخبراء إلى تحديد العقبات التي تعترض التجارة البينية الاقليمية واقتراح تدابير ملموسة لإزالتها، بما يضمن تكاملا اقتصاديا أفضل بين دول المنطقة.