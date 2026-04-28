انهيار منزل في مدينة باتنة بالجزائر .. وخسائر بشرية وإصابات

شهدت بلدية ودائرة باتنة، بدولة الجزائر، صباح اليوم، حادثًا مأساويًا إثر انفجار قوي داخل منزل سكني مكوّن من طابق أرضي وثلاثة طوابق، ما أدى إلى انهياره بشكل كامل، وذلك على مستوى طريق تازولت.

ووفقًا لما أفادت به مصالح الحماية المدنية، فقد وقع التدخل في حدود الساعة 12:35 ظهرًا فور تلقي البلاغ، حيث هرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث للقيام بعمليات البحث والإغاثة وسط أنقاض المبنى المنهار.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين في عين المكان، فيما تم تسجيل إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية لهم قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ولا تزال أسباب الانفجار غير محددة إلى غاية اللحظة، في انتظار نتائج التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة لتحديد ملابسات الحادث وظروف وقوعه.

وقد خلف الحادث حالة من الصدمة والحزن في أوساط سكان المنطقة، في وقت تتواصل فيه عمليات رفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين محتملين.