الوادي الجديد: بدء إجراءات فصل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي عن أسيوط

أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، متابعتها الإجراءات التنسيقية الجارية بين المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عقب اللقاء التنسيقي الذي جمعها مع المهندسة راندا المنشاوي وزير الإسكان والمرافق وقيادات الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المعنية بدراسة فصل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة عن تبعيته لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بما يدعم سرعة الاستجابة وتحسين كفاءة التشغيل والإدارة الفنية بالمراكز والمدن المختلفة.

وأكدت المحافظ، أنه تم مخاطبة الوزراة في ضوء الطبيعة الجغرافية للمحافظة الأمر الذي يستوجب ضرورة وجود إدارة مستقلة وقريبة ميدانيًا من مواقع العمل؛ بما يسهم في سرعة إتخاذ القرارات والتعامل الفوري مع الحالات الطارئة وأعمال الصيانة والإصلاح، فضلًا عن تعزيز المتابعة الميدانية والرقابة المباشرة على منظومة التشغيل، وستكمال إجراءات نقل تبعية بعض المحطات بالمراكز المختلفة إلى الشركة المختصة؛ وذلك بما يحقق مزيدًا من الاستقرار التشغيلي ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.