قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل
بطولات وشهامة الأهالي.. رجال المطافىء خلال إخماد وتبريد مصنع للقطن بالمحلة.. صور
تقليل الأسمدة الكيماوية وزيادة الإنتاج النظيف.. الزراعة تتحرك نحو المستقبل الأخضر
قوات الإنقاذ النهري بالغربية تنتشل جثمان شاب غرق في ترعة السنطة والأمن يحقق
ندوة حول مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن السحاب بمجمع البحوث الإسلامية
بحثا تطورات الأوضاع بالمنطقة.. قطر تجدّد دعمها للإمارات في مواجهة التهديدات الإرهابية
صادراتنا من الملابس الجاهزة تقفز 10% لتصل إلى 862 مليون دولار في الربع الأول 2026
خطورة الإفراط في استخدام المكملات الغذائية دون إشراف طبي.. خبير يوضح
باكستان ترحب باحتمالية التوقيع على اتفاق بين أمريكا وإيران
خبير لوائح يكشف مفاجأة بشأن طلب الحكام الأجانب بالدوري
تداول فيديو لرقص وزغاريت وأغاني بمدرسة في دمياط.. والأهالي يعلقون: "الطلبة مضغوطين"
وزير الصحة: تطبيق «التأمين الصحي الشامل» في المنيا اختبار حقيقي ونموذج يُحتذى به
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنك اليابان المركزي: توجه لرفع الفائدة لمواجهة صدمة الطاقة وتداعيات حرب إيران

بنك اليابان المركزي : توجه لرفع الفائدة لمواجهة صدمة الطاقة وتداعيات حرب إيران
بنك اليابان المركزي : توجه لرفع الفائدة لمواجهة صدمة الطاقة وتداعيات حرب إيران
أ ش أ

كشف محضر اجتماع بنك اليابان المركزي لشهر مارس الماضى ، الصادر اليوم الخميس، عن توجه لدى غالبية أعضاء مجلس الإدارة نحو رفع أسعار الفائدة في حال استمرار صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية، وسط مخاوف متزايدة من حدوث "آثار الجولة الثانية" على التضخم الشامل.

وأظهر المحضر نقاشات اتسمت بالحدة، حيث دعا أحد الأعضاء إلى رفع الفائدة "دون فواصل زمنية طويلة"، بينما شدد عضو آخر على ضرورة التحرك "دون تردد" إذا لم تظهر على الاقتصاد علامات تدهور حاد جراء الصراع في الشرق الأوسط.

وتدعم هذه التصريحات توقعات الأسواق باحتمالية رفع الفائدة في وقت مبكر من شهر يونيو المقبل؛ وفق ما ذكرته وكالة (كيودو) اليابانية.

واتفق الأعضاء على أن الاستجابة الأساسية للصدمات المؤقتة تكون بتجاهل أثرها العابر.

وأكد المحضر أنه في حال طال أمد الصدمات وأثرت على توقعات التضخم والأسعار الأساسية، فإن التدخل سيكون حتمياً؛ كما حذر أحد الأعضاء من أن البنك قد يجد نفسه "متأخراً عن الركب" في مواجهة المخاطر التضخمية، خاصة مع تسارع وتيرة انتقال أثر ضعف الين إلى أسعار المستهلكين.

وسلط المحضر الضوء على حالة الإرباك التي أحدثتها الحرب في الشرق الأوسط للمسار النقدي؛ فمن جهة، ترفع أسعار النفط الضغوط التضخمية، ومن جهة أخرى، تضغط على الاقتصاد الياباني المعتمد بشكل كثيف على استيراد الوقود.

وعلى الرغم من تثبيت الفائدة عند 0.75% في اجتماع مارس (الأول بعد الهجمات على إيران في 28 فبراير)، إلا أن الضغوط تتزايد، فاليابان تعاني من استمرار التضخم حول مستهدفه البالغ 2% لمدة أربع سنوات، مع توقعات بوصول التضخم الأساسي إلى 3% لمدة عامين متتاليين في حال استمرار ضعف الين وارتفاع أسعار النفط.

وتدخلت السلطات اليابانية الأسبوع الماضي لدعم الين مقابل الدولار، إلا أن المحللين يشككون في استدامة هذا التأثير، نظراً للطلب الهيكلي القوي على الدولار لتغطية فواتير استيراد النفط، وهو ما يجعل الاقتصاد الياباني في وضع هش أمام صدمات الطاقة الخارجية.

محضر اجتماع بنك اليابان المركزي أعضاء مجلس الإدارة رفع أسعار الفائدة استمرار صدمة الطاقة الحرب الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

متجه نحو 8 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيف الوقاية منه؟

قبل أن تشعر بالذعر.. ما هو فيروس هانتا وكيفية الوقاية منه؟

الدولار

هبوط مفاجئ في أسعار الدولار.. وهذه قيمته في بنك مصر

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

ميلانيا وترامب

سخرت من زوجها.. ميلانيا ترامب تشعل موجة من الضحك داخل البيت الأبيض

الخطيب

مفاجأة.. شبانة: الأهلي يفكر جدياً في عدم المشاركة بالكونفدرالية

الصلاة الجهرية

هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. اعرف الحكم الشرعي

ترشيحاتنا

فولفو اي اس 90 موديل 2026

مواصفات فولفو اي اس 90 موديل 2026 الكهربائية

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

ميتسوبيشي اكسباندر 2026 تباع بهذه المواصفات

بوجاتي

بأرخص سعر.. أول سيارة بوجاتي صينية تبهر العالم

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد