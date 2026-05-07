رقم قياسي لصادرات الوقود الأمريكية إلى أوروبا وآسيا بسبب حرب إيران

قفزت صادرات الوقود الأمريكية إلى مستوى قياسي، حيث تعتمد أوروبا وآسيا على إمدادات الطاقة الأمريكية لتعويض النقص الناجم عن الحرب في إيران.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن أحدث بيانات "إدارة معلومات الطاقة الأمريكية"، كشفت أنه تم شحن أكثر من 8.2 مليون برميل يومياً من الوقود المكرر، بما في ذلك البنزين والديزل ووقود الطائرات، من الولايات المتحدة إلى الخارج الأسبوع الماضي، بزيادة تتجاوز 20% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشارت إلى أن هذه الزيادة في المشتريات الخارجية تسهم في تحقيق مكاسب طائلة لشركات الطاقة الأمريكية، التي قد تجني 60 مليار دولار إضافية هذا العام إذا استمرت الأسعار مرتفعة.

واستدركت قائلة في المقابل، ارتفعت أسعار الوقود في الولايات المتحدة، حيث بلغ متوسط سعر البنزين أعلى مستوى له في أربع سنوات، مسجلاً 4.53 دولار للجالون.

وقال المتخصص في السلع الأساسية لدى "ميزوهو" للأوراق المالية، روبرت ياوجر: "الأمور تزداد سوءاً إذا وصل سعر البنزين إلى 5 دولارات للجالون.

وأوضح كبير مستشاري الطاقة لدى شركة "كارلايل" للاستثمار المباشر، جيف كوري، أن حجم الصادرات يعني انخفاض مخزونات النفط الأمريكية بسرعة لمواكبة الطلب الخارجي. وقد وصلت مخزونات الديزل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاماً.

وأضاف كوري: "لا يبدأ النقص عند توقف الإمداد، بل عند نفاد المخزونات".

وفي الأسبوع الماضي، شهد الطلب الهائل على الطاقة الأمريكية تحولا جذريا، لتصبح أمريكا مصدرا صافيا للنفط الخام لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، وهو تحول جوهري عن وضعها قبل ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمان، حين كانت من أكبر مستوردي النفط الخام في العالم.

أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران إلى إغلاق مضيق هرمز خلال الشهرين الماضيين، ما أدى إلى انقطاع نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، وتسبب في أكبر اضطراب في إمدادات النفط على الإطلاق.

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة أمس الأربعاء، حيث تذبذب سعر خام "برنت" القياسي من 109 دولارات للبرميل إلى 97 دولاراً في وقت من الأوقات، بعد أن أشار دونالد ترامب إلى أن الحملة العسكرية الأمريكية ستنتهي قريباً وأن المضيق سيكون "مفتوحاً للجميع".

باع تجار النفط بشكل حاد بعد تلميحات سابقة عن اتفاق سلام، تحسباً لإطلاق 100 مليون برميل من النفط الخام المحتجز حالياً في الخليج إلى السوق.

لكن الرئيس الأمريكي حذر أيضاً من أنه إذا لم توافق الجمهورية الإسلامية على اتفاق، "سيبدأ القصف، وسيكون، للأسف، على مستوى وكثافة أعلى بكثير مما كان عليه سابقاً".

ثم ارتفع سعر خام "برنت" مجدداً إلى 101 دولار للبرميل. وقال مسؤولون إيرانيون إنهم يراجعون آخر مقترح أمريكي، لكنهم خففوا من توقعاتهم بتحقيق انفراجة تنهي الصراع.