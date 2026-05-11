الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الضفة وغزة في قلب التصعيد.. الفلسطينيون بين الرصاص والحصار

محمود محسن

في مشهد يتكرر يومًا بعد يوم داخل الأراضي الفلسطينية، تتصاعد وتيرة الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، بينما يواجه سكان قطاع غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة بفعل الحرب المستمرة والحصار الخانق. 

وبين أصوات الرصاص في مخيم قلنديا، وصور النازحين المنتظرين للمساعدات الإنسانية في غزة، تتزايد التحذيرات الدولية من انفجار الأوضاع بشكل أكبر، وسط تحركات أوروبية للبحث في فرض عقوبات على مستوطنين متهمين بممارسة العنف ضد الفلسطينيين.

 فكيف يعيش الفلسطينيون هذه التطورات؟ وإلى أي مدى يمكن أن تسهم الجهود الإنسانية والدبلوماسية في الحد من معاناتهم؟

قلنديا تحت النار.. اقتحام إسرائيلي بالرصاص الحي والغاز يروع الفلسطينيين

أكدت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت صباح اليوم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، برفقة جرافة عسكرية، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي في محيط معهد قلنديا المهني والشارع الرئيسي للمخيم.

وأوضحت السلامين أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب أيمن الهشلمون بزعم تنفيذه اشتباكًا مسلحًا مع عناصر حرس الحدود، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال منعت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إليه عبر إطلاق النار باتجاه سيارات الإسعاف، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين.

وأضافت أن وزارة الصحة الفلسطينية أُبلغت باستشهاد الهشلمون، البالغ من العمر 30 عامًا ومن سكان بلدة الرام، لافتة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت لاحقًا منزل عائلته بعد انسحابها من مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، مع استمرار احتجاز جثمانه.

مصر تواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة.. تفاصيل

أكد أحمد نبيل، مراسل "إكسترا نيوز"، أن أكثر من 2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة يواصلون مواجهة أوضاع إنسانية كارثية جراء الحرب المستمرة، في ظل تكدس السكان داخل أقل من نصف مساحة القطاع، وفقًا لأحدث الإحصاءات الأممية.

وأوضح نبيل أن الهلال الأحمر المصري يواصل الدفع بقوافل "زاد العزة" إلى قطاع غزة، حيث تم تفويج القافلة الثالثة بعد المئة محملة بالمواد الغذائية والدقيق والمستلزمات الطبية، إلى جانب كميات كبيرة من الوقود لتشغيل المرافق الحيوية داخل القطاع.

وأشار إلى أن القوافل تضمنت أيضًا خيامًا وبطاطين واحتياجات معيشية أساسية لإيواء النازحين، الذين تجاوز عددهم 1.5 مليون شخص، لافتًا إلى أن إجمالي المساعدات الإغاثية التي أرسلها الهلال الأحمر المصري تخطى 4417 طنًا، في إطار الدعم المصري المستمر للشعب الفلسطيني.

الاتحاد الأوروبي يلوح بفرض عقوبات ​على المستوطنين الذين ‌يمارسون العنف في الضفة الغربية

أكد عمرو المنيري، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بروكسيل، أن اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، برئاسة كايا كالاس، يناقش عدة ملفات رئيسية، أبرزها فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، وسط توقعات بأن تقتصر الإجراءات على إدراج أسماء وكيانات دون اتخاذ خطوات أوسع ضد إسرائيل.

وأوضح المنيري أن الاجتماع يعكس استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في حربها مع روسيا، بمشاركة وزير الخارجية الأوكراني، إلى جانب تصعيد ملف الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم إلى روسيا، حيث تسعى بروكسل إلى تعزيز التحرك الدولي بشأنه.

وأشار إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين يبحثون أيضًا تطورات الشرق الأوسط وتأمين الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز، مع احتمالات توسيع المهمة الأوروبية لحماية السفن، لافتًا إلى عقد اجتماع رفيع المستوى مع وزير الخارجية السوري بحضور مسؤولين أوروبيين بارزين لبحث تطورات الملف السوري.

ازالة تعدي
محافظ الشرقية
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بيطري الشرقية
