مصر تواصل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.. تفاصيل

أكد أحمد نبيل، مراسل "إكسترا نيوز"، أن أكثر من 2.1 مليون فلسطيني في قطاع غزة يواصلون مواجهة أوضاع إنسانية كارثية جراء الحرب المستمرة، في ظل تكدس السكان داخل أقل من نصف مساحة القطاع، وفقًا لأحدث الإحصاءات الأممية.

وأوضح نبيل أن الهلال الأحمر المصري يواصل الدفع بقوافل "زاد العزة" إلى قطاع غزة، حيث تم تفويج القافلة الثالثة بعد المئة محملة بالمواد الغذائية والدقيق والمستلزمات الطبية، إلى جانب كميات كبيرة من الوقود لتشغيل المرافق الحيوية داخل القطاع.

وأشار إلى أن القوافل تضمنت خيامًا وبطاطين واحتياجات معيشية أساسية لإيواء النازحين، الذين تجاوز عددهم 1.5 مليون شخص، مؤكدا أن إجمالي المساعدات الإغاثية التي أرسلها الهلال الأحمر المصري تخطى 4417 طنًا، في إطار الدعم المصري المستمر للشعب الفلسطيني.