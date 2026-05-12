علاء شلبي مدير إندرايف مصر لـ صدى البلد: نقدم دعم بنزين للسائقين بـ أكثر من 7 ملايين جنيه.. وأطلقنا خدمة تسجيل الرحلات للارتقاء بمعايير الأمان

علاء شلبى
علاء شلبى
أحمد عبد القوى

في سوق النقل الذكي المصري، تبرز إندرايف كنموذج مختلف قائم على حرية الاختيار والشفافية، حيث يتيح التطبيق للمستخدم تحديد السائق ونوع السيارة والسعر المناسب، مع انتشار واسع يغطي جميع المحافظات. كما يدعم السائقين بأقل عمولة ومبادرات تحفيزية تعزز دخلهم واستقرارهم المهني والاجتماعي.

صدى البلد أجرى حوارا شاملا مع علاء شلبى مدير عام اندرايف مصر.. وإلى نص الحوار :

ما الذي يميز شركتكم عن باقي شركات النقل الذكي في السوق المصري؟

تطبيق إندرايف يمنحك حرية كاملة في اختيار السائق، ونوع السيارة، والسعر الذي يناسبك، مع إمكانية تقييم السائقين لضمان تجربة أكثر شفافية وأمان. نحن التطبيق الوحيد في مصر المتواجد في جميع المحافظات والمدن، ونوفر خدمات تنقل حتى في المناطق النائية أو التي يصعب الوصول إليها. كما نتيح لأي مستخدم إمكانية التحول إلى سائق بسهولة من خلال التطبيق عبر تغيير الحالة من مستخدم إلى سائق.

ويتميز تطبيق إندرايف أيضًا بأقل عمولة للسائقين في سوق النقل الذكي، ما يساهم في زيادة دخلهم وتوفير فرص أفضل لهم.

كيف تقيّمون موقعكم الحالي داخل السوق؟

تُعد منصة إندرايف الأكثر تحميلًا على مدار ثلاث سنوات متتالية، وأصبحت واحدة من أهم منصات التنقل في مصر بفضل مرونة وسهولة نموذج عملها.

ومؤخرًا، تحوّل تطبيق إندرايف إلى تطبيق شامل (سوبر آب)، حيث لم يعد يقتصر فقط على خدمات التنقل داخل المدن، بل أصبح يضم أيضًا خدمات التوصيل (الدليفري) والشحن، ليكون عنصرًا مهمًا في منظومة النقل المصرية من مكان إلى آخر.

كما يعتمد عليه المستخدمون بشكل كبير في الرحلات التكميلية، مثل الوصول إلى وسائل المواصلات المختلفة كالمحطات، ومحطات المترو، ومحطات الأتوبيسات، والقطار، والمونوريل، ما يجعله حلًا مرنًا ومتكاملًا للتنقل اليومي.

ما أبرز التحديات التي يواجهها السائقون على منصتكم؟

في ظل زيادة أسعار البنزين والمحروقات، يقوم تطبيق إندرايف على نموذج قائم على التفاوض الحر وليس فرض تسعير ثابت على العميل، ما يتيح مرونة أكبر للسائقين والمستخدمين في تحديد السعر المناسب للطرفين.

ومن هذا المنطلق، تدعم إندرايف مجتمع السائقين من خلال التوعية بإدارة تكاليف الخدمة بشكل أفضل، بالإضافة إلى تقديم قسائم بنزين بقيمة إجمالية تصل إلى  7 ملايين جنيه للسائقين البريميوم والاسطوري.

كما تشمل مبادرات الدعم تنظيم مسابقات بجوائز متنوعة مثل سيارات، وجنيهات ذهبية، وقسائم شراء لملابس العيد، في إطار دعم شامل لا يقتصر فقط على الكباتن، بل يمتد أيضًا إلى أسرهم وأبنائهم، بما يعزز الاستقرار والدعم المجتمعي بشكل أكبر.

ضمن مبادرات دعم السائقين، يقدّم تطبيق إندرايف مجموعة من المزايا والبرامج التي تهدف إلى تقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز دخل السائقين، ومن أبرزها:

بطاقات خصومات "Lucky Discount Cards" مقدمة من إندرايف، تتيح للسائقين الاستفادة من عروض وخصومات متنوعة على خدمات متعددة.

Insta Parts: توفير قطع غيار بأسعار مخفضة حصريًا لسائقي إندرايف، بما يساهم في تقليل تكاليف الصيانة الدورية.

ناسيتا (Nacita): خصومات على قطع الغيار والإطارات (الكاوتش) وخدمات غسيل السيارات، بما يدعم السائقين في الحفاظ على سياراتهم بأفضل حالة تشغيلية بتكلفة أقل.

وتأتي هذه المبادرات في إطار حرص إندرايف على دعم مجتمع السائقين بشكل عملي ومستدام، من خلال تخفيف الأعباء التشغيلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

كيف تتعاملون مع شكاوى السائقين والمستخدمين؟

يوجد لدى تطبيق إندرايف فريق دعم متخصص يعمل على مدار 24 ساعة، مدعوم بأحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، بهدف سرعة الاستجابة، وفهم أسباب المشكلات، وتقديم حلول مرضية لكل من العميل والسائق.

كما تتم المتابعة بشكل دوري لتقييمات السائقين والعملاء، بما يضمن تحقيق مبدأ المساواة في جودة الخدمة والتجربة بين الطرفين، من خلال نظام تقييم متبادل.

وأصبح التطبيق يقدّم أيضًا خدمة جديدة وهي تسجيل الرحلات، والتي يمكن تفعيلها من قبل العميل أو السائق أثناء الرحلة، بما يضمن تجربة أكثر أمانًا وموثوقية.

إلى جانب ذلك، تتوفر خدمات إضافية مثل تتبع مسار الرحلة في الوقت الفعلي، وإمكانية مشاركة الرحلة مع ما يصل إلى 5 أشخاص موثوقين، لتعزيز مستويات الأمان والطمأنينة أثناء التنقل.

هل تعتزمون إطلاق خدمات جديدة في السوق المصري؟

نعم، وبكل تأكيد، يعمل تطبيق إندرايف على الارتقاء المستمر بمستوى جودة الخدمة، وذلك من خلال تحسين مستوى وطراز السيارات، وإجراء فحوصات دورية للتأكد من نظافتها وجاهزيتها، بما يضمن تقديم تجربة تنقل مريحة وآمنة تتماشى مع توقعات واحتياجات العملاء.

كما نحرص على مواكبة تطورات السوق واحتياجات المستخدمين، ونسعى إلى جذب وانضمام المزيد من السائقين من مالكي السيارات الحديثة، بهدف تعزيز جودة الأسطول وتقديم مستوى خدمة أعلى في سوق النقل الذكي.

ما خططكم للتوسع داخل مصر خلال الفترة المقبلة؟

نسعى إلى التوسع والتواجد في المناطق التي تشهد تطورًا عمرانيًا ملحوظًا وإقبالًا سياحيًا متزايدًا، مثل مدينة العلمين الجديدة ورأس الحكمة، بالإضافة إلى تعزيز خدمات التنقل في منطقة الساحل الشمالي.

ويهدف هذا التوسع إلى تقديم تجربة تنقل مميزة تلبي احتياجات العملاء في هذه الوجهات الحيوية، مع المساهمة في توفير حلول نقل مرنة وموثوقة.

كما يساهم هذا التوجه في خلق فرص عمل جديدة للسائقين في مدن مثل مرسى مطروح وغيرها من المدن السياحية، بما يدعم التنمية المحلية ويعزز منظومة النقل في هذه المناطق.

الكربوهيدرات المكررة قد تغيّر عملية الأيض
طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ
جانب من الحادث
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
