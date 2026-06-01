الوادي الجديد تنفذ مشروع مراكز اللياقة البدنية لذوي الإعاقة

تواصل محافظة الوادى الجديد فعاليات التدريب بمركز الإعاقة الحركية بالاستاد الرياضي بالخارجة، ضمن مشروع مراكز تدريب اللياقة البدنية للأفراد من ذوي الإعاقة، والذي يُنفذ كأحد مشروعات إدارة التنمية الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في إطار حرص المديرية على توفير برامج رياضية متخصصة تدعم وتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة.

تدريبات أسبوعية للمشاركين

وتُقام التدريبات يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، مستهدفة ٤٠ مشاركًا من ذوي الإعاقة الحركية، داخل بيئة تدريبية آمنة ومحفزة تتسم بالالتزام والانضباط، بما يسهم في إتاحة فرص منتظمة للممارسة الرياضية وتعزيز مشاركة المستفيدين في الأنشطة الرياضية المختلفة.

ويهدف البرنامج إلى دعم الممارسة الرياضية المنتظمة وتنمية القدرات البدنية وتحسين الاتزان والمرونة ورفع مستوى اللياقة البدنية والصحية للمشاركين، بما يعزز من قدراتهم البدنية والنفسية ويرفع كفاءة أدائهم الحركي، وذلك في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وإتاحة برامج متخصصة تضمن تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزز دمجهم ومشاركتهم المجتمعية والرياضية داخل المحافظة.