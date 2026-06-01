قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية
طلبت الدعاء له.. جد نور إيهاب يدخل العناية المركزة
رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج الدفع الثاني من حجاج القرعة للمدينة المنورة
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 1 يونيو.. عيار 21 بكام؟
جنايات المحلة تنظر أولى جلسات محاكمة مالكة محل دواجن أنهت حياة سيدة لسرقة مصوغاتها
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين.. فيديو
فرج عامر: الأخطاء التحكيمية تتدخل أحيانًا في حسم النهائيات
الحق اشتري| شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمواطنين قبل الربع الأخير من العام
مصرع 5 أشخاص و إصابة 2 آخرين في انفجار مصنع بكوريا الجنوبية
حقيقة طلب محمد صلاح بشأن حمزة عبد الكريم.. ماذا حدث داخل معسكر منتخب مصر؟
جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان 7 بلدات بجنوب لبنان
دراسة صادمة.. النساء أكثر عرضة لإصابات حوادث السيارات بنسبة 60%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 15 مخالفة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بالوادي الجديد

جانب من الحملات
جانب من الحملات
منصور ابوالعلمين

 أعلنت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق بمختلف مراكز المحافظة، لضمان الالتزام باللوائح والقرارات التموينية وتوفير الدعم لمستحقيه، والتأكد من جودة السلع.

وأوضحت وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تفتيشية موسعة على المخابز والأسواق بمدينة الخارجة، أسفرت عن تحرير 10 مخالفات تموينية متنوعة، وذلك في إطار المتابعة اليومية للأنشطة التموينية والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل.

 وأضافت الدكتورة سلوى مصطفى أن الحملات الرقابية شملت أيضًا المخابز البلدية بقرى النهضة واللواء صبيح ومدينة الفرافرة، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، أسفرت عن ضبط 5 مخالفات تموينية، تنوعت بين 3 مخالفات نقص وزن الخبز المدعم، ومخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة، بالإضافة إلى مخالفة توقف عن العمل دون مبرر.


وأشارت وكيل تموين الوادي الجديد، إلى أن المديرية تتعامل بكل حسم مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على جودة الخبز المدعم، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالة المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وشددت وكيل وزارة التموين على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف مراكز وقرى المحافظة خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على جودة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات تموينية من شأنها الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بمنظومة الدعم.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تموين الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رأس السنة الهجرية 2026

موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى.. كام عطلة في يونيو

اعلى شهادة ادخار في البنوك

فائدة تصل إلى 22%.. أعلى شهادات إدخار في مصر 2026

اميرة نور

الحقوني أنا في القسم.. صرخة استغاثة من المذيعة أميرة نور تهز السوشيال ميديا

سيدة تبارك لطليقها على زواجه

سيدة تبارك لطليقها على زواجه: “بفرح لسعادته.. وإحنا أسرة عشان بناتنا”

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أسعار البنزين والسولار اليوم 1 يونيو 2026 في مصر

أرشيفية

بعد انخفاض الجنيه 6 آلاف.. موجة تراجع غير متوقع في الذهب هذا التوقيت

النادي الأهلي

مهاجم سوبر يقترب من الأهلي.. تحركات جديدة لحسم صفقة أجنبية قوية

الزمالك

مصدر باتحاد الكرة: الزمالك يشارك في دوري أبطال أفريقيا بشكل طبيعي

ترشيحاتنا

سيارة باربي

فكرة مجنونة.. رجل يشغل سيارة بمحرك غسالة لتوفير الوقود

هوندا

هوندا تستدعي 100 ألف سيارة بسبب مخاطر تتعلق بالوسائد الهوائية

سمارت #3

مواصفات سمارت #3 الكهربائية موديل 2026

بالصور

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟
التثدي عند الرجال.. متى يكون طبيعيًا ومتى يحتاج للعلاج؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد