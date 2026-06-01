تحرير 15 مخالفة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بالوادي الجديد

أعلنت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق بمختلف مراكز المحافظة، لضمان الالتزام باللوائح والقرارات التموينية وتوفير الدعم لمستحقيه، والتأكد من جودة السلع.

وأوضحت وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تفتيشية موسعة على المخابز والأسواق بمدينة الخارجة، أسفرت عن تحرير 10 مخالفات تموينية متنوعة، وذلك في إطار المتابعة اليومية للأنشطة التموينية والتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل.

وأضافت الدكتورة سلوى مصطفى أن الحملات الرقابية شملت أيضًا المخابز البلدية بقرى النهضة واللواء صبيح ومدينة الفرافرة، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، أسفرت عن ضبط 5 مخالفات تموينية، تنوعت بين 3 مخالفات نقص وزن الخبز المدعم، ومخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة، بالإضافة إلى مخالفة توقف عن العمل دون مبرر.



وأشارت وكيل تموين الوادي الجديد، إلى أن المديرية تتعامل بكل حسم مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على جودة الخبز المدعم، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالة المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وشددت وكيل وزارة التموين على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بمختلف مراكز وقرى المحافظة خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والحفاظ على جودة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، مؤكدة أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات تموينية من شأنها الإضرار بالمستهلك أو الإخلال بمنظومة الدعم.