إزالة مبانٍ مخالفة بمنطقة الموظفين بالغردقة

واصلت الأجهزة التنفيذية بحي شمال الغردقة أعمال الإزالة الفورية للمباني المخالفة بمنطقة الموظفين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، بشأن التصدي الحاسم لمخالفات البناء والتعديات وفرض هيبة القانون ومنع البناء العشوائي.

وجاءت الحملة بناءً على تعليمات اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر والمشرف على مدينة الغردقة، حيث قاد اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، أعمال استكمال الإزالات الميدانية بمشاركة مسؤولي المتابعة الميدانية وقسم التنظيم وقسم البيئة.

وأسفرت الأعمال عن استكمال إزالة مبانٍ مخالفة أُقيمت دون الحصول على التراخيص القانونية بالدور الخامس العلوي بأحد العقارات بمنطقة الموظفين، عبارة عن منشآت من الطوب الأحمر وأسقف خرسانية على مساحة تقدر بنحو 130 مترًا مربعًا.

وأكد اللواء أحمد علي أحمد أن أجهزة الحي تتعامل بكل حزم مع أي مخالفات بناء يتم رصدها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على التخطيط العمراني ومنع أي تعديات قد تؤثر على المظهر الحضاري للمدينة أو سلامة المواطنين.

وأشار رئيس حي شمال الغردقة إلى أن الجولات الميدانية وحملات المتابعة مستمرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وخاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية، لرصد أي محاولات للبناء المخالف والتعامل معها بشكل فوري قبل تفاقمها.

وشدد على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، وأن أجهزة الحي لن تسمح بظهور أي بؤر عشوائية أو مخالفات عمرانية، مؤكدًا أن الحفاظ على الانضباط العمراني يعد أحد أهم محاور العمل داخل مدينة الغردقة باعتبارها من أبرز المقاصد السياحية في مصر.

وأضاف أن المتابعة الميدانية المكثفة مستمرة لرصد أي أعمال بناء مخالفة في مهدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما يضمن الحفاظ على النسق الحضاري والتنظيم العمراني للمدينة.