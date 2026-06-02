مستشفى الغردقة العام يطلق خدمة فحص اعتلال الشبكية للأطفال المبتسرين لحماية أبصارهم

أعلنت مستشفى الغردقة العام عن بدء تقديم خدمة فحص قاع العين للأطفال المبتسرين للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية الناتج عن الولادة المبكرة (ROP)، في خطوة تستهدف حماية الأطفال من المضاعفات البصرية الخطيرة التي قد تصل إلى فقدان البصر حال عدم اكتشاف المرض وعلاجه مبكرًا.

وأكدت إدارة المستشفى أن الفحص يُعد من الخدمات الطبية المهمة للأطفال حديثي الولادة الأكثر عرضة للإصابة باعتلال الشبكية، خاصة الأطفال المبتسرين الذين وُلدوا قبل اكتمال النمو الطبيعي للشبكية.

وأوضحت أن الفئات المستهدفة تشمل الأطفال المبتسرين الذين يقل عمرهم الرحمي عن 32 أسبوعًا، وكذلك الأطفال الذين يقل وزنهم عند الولادة عن 1500 جرام، على أن يتم إجراء الفحص خلال الفترة من 4 إلى 7 أسابيع بعد الولادة وفقًا للعمر الرحمي وتوصيات أطباء الأطفال وحديثي الولادة.

وحددت المستشفى يوم الخميس من كل أسبوع موعدًا لإجراء الفحص داخل قسم الرمد بمستشفى الغردقة العام، حيث يتم في اليوم نفسه تسجيل الحالة وتجهيز الطفل وإعطاء قطرات توسيع حدقة العين ثم إجراء الفحص، بهدف التيسير على الأسر وتقليل عدد الزيارات للمستشفى.

وأكدت إدارة المستشفى أن أهمية الفحص تكمن في الكشف المبكر عن اعتلال الشبكية لدى الأطفال المبتسرين، وهو مرض قد يتطور في مراحله الأولى دون ظهور أعراض واضحة، ما يجعل المتابعة الطبية الدورية أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة العين.

وحذرت من أن التأخر في إجراء الفحص أو عدم الالتزام بمواعيد المتابعة قد يؤدي إلى تطور المرض وحدوث مضاعفات خطيرة، من بينها انفصال الشبكية وفقدان البصر بشكل دائم، بينما يسهم التشخيص المبكر والتدخل العلاجي في الوقت المناسب في حماية نظر الطفل وتقليل فرص حدوث المضاعفات.

وتُقدم الخدمة تحت إشراف الدكتور أحمد جلال مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أحمد عبد الغني مدير مستشفى الغردقة العام، وبمشاركة فريق متخصص يضم الدكتور بشير رمضان بشير وكيل المستشفى وأخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، والدكتورة ميريل ميشيل رئيس قسم الرمد، والدكتورة جاكلين صبري استشاري الرمد، والدكتور مصطفى جمال أخصائي الرمد.

وأكدت إدارة مستشفى الغردقة العام أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في إطار جهود تطوير الرعاية الصحية للأطفال حديثي الولادة بالمحافظة، وتوفير الخدمات الطبية التخصصية داخل البحر الأحمر دون الحاجة إلى تحويل الحالات خارج المحافظة، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة للأطفال منذ الأيام الأولى من حياتهم.