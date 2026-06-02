ضبط 2000 سلعة غذائية منتهية الصلاحية بقنا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، حملة مكبرة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية منتهية الصلاحية داخل عدد من المحال التجارية قدرت بـ 2000 سلع غذائية وعبوات باتيه أطعم مختلفة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

ترأس الحملة اللواء سامى علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، وأشرف أنوب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وبمشاركة مفتشي الرقابة بالمديرية، بالاشتراك مع مجلس المدينة ومديرية الطب البيطري.

وجرى التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محاضر جنح ضد المخالفين وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم ضبط مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الاسعار وعدم الاحتفاظ بالفواتير.

​وأكدت مديرية التموين بقنا، بأنها لن تتوانى في ضرب بيد من حديد على كل من يجرؤ على المساس بقوت المواطنين أو سلامة صحتهم وتشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية.

​كما تهيب المديرية بالمواطنين الكرام ضرورة التأكد من تاريخ صلاحية المنتجات قبل الشراء في حال رصد أي مخالفات أو سلع مشكوك في سلامتها ضرورة التواصل علي الارقام التالية.

0963334927

0963339548

0963338137

إدارة تموين أبوتشت 01119562857

إدارة تموين فرشوط 01009724241

إدارة تموين نجع حمادي 01093269055

إدارة تموين دشنا 01026080201

إدارة تموين بندر ومركز قنا 01067774799

إدارة تموين قفط 01017093474

إدارة تموين قوص 01031363930

إدارة تموين نقاده 01000601601

إدارة تموين الوقف 01159265814