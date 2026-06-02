استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين جنوب غزة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم / الثلاثاء /، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى ناصر بوصول شهيد وعدد من المصابين إلى المستشفى، عقب استهداف طائرة مسيرة خيمة للنازحين في منطقة المواصي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفا و942 شهيدا، و172 ألفا و967 إصابة، في ظل استمرار استهداف المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية وانهيار المنظومة الصحية.

وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 933 شهيدا، فيما وصلت الإصابات إلى 2868 إصابة، إضافة إلى تسجيل 781 حالة انتشال من تحت الأنقاض.