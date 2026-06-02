بيان عربي إسلامي يؤكد على الرفض القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني بالقدس

أدان بيان عربي إسلامي، استمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك|، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وأكد بيان عربي إسلامي،أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

كما أدان بيان عربي إسلامي، استمرار الانتهاكات والإجراءات الممنهجة واللاشرعية التي تنفذها سلطات الاحتلال.

وشدد بيان عربي إسلامي، على الرفض القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني بالقدس.

وحمل بيان عربي إسلامي،سلطات الاحتلال مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية بالقدس، وحذر من أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تقوض جهود تحقيق السلام.

وأكد بيان عربي إسلامي، على التضامن الراسخ مع الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه المشروعة.

