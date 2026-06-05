قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس هيئة الرعاية الصحية: إطلاق شبكة القيادة العالمية لعلاج الأورام
“الحدث يتعلق بمستقبلكم”|عبد اللطيف يوجه رسالة للطلاب المشاركين في منتدى التعليم الفني
وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي: مستعدون لتبادل خبراتنا وتجاربنا التعليمية
أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم الجمعة.. كم سعر عيار 21؟
عميل صيني في قلب واشنطن.. صحفي أمريكي يعترف بالتجسس لصالح بكين
الصحة : خفض وفيات الأمهات وتحسين مؤشرات صحة الأم والطفل
عبد اللطيف: مصر أصبحت نموذجًا وطنياً قوياً يربط التعليم بالصناعة والمهارات العملية
أسعار العملات الخليجية والأجنبية اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 أمام الجنيه المصري
محمد رمضان يوجه رسالة لتركي آل شيخ بعد إشادته بفيلمه أسد
عبد اللطيف: التعليم أصبح مسؤولية إقليمية..وهدفنا ألا تقتصر المدارس على تقديم المعرفة فقط
جيش الاحتلال يطالب سكان 6 قرى لبنانية بإخلاء منازلهم فورا
عبد اللطيف:نجاح منظومة التعليم الفني يعتمد على شراكة فعالة مع القطاع الخاص والصناعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجار غامض يهز تل أبيب.. مقتل ضابطة إسرائيلية واعتقال زوجها للاشتباه في تورطه

جانب من الحادث
جانب من الحادث
ناصر السيد

أفادت الشرطة الإسرائيلية، بمقتل ضابطة شرطة تبلغ من العمر 35 عاما جراء انفجار سيارة مفخخة في تل أبيب، تبين لاحقًا أن هوية المرأة هي ليا مالكا كوهين، وألقت الشرطة القبض على زوجها، الذي كانت كوهين بصدد الطلاق منه، للاشتباه في تورطه.

مقتل ضابطة إسرائيلية واعتقال زوجها

قال قائد شرطة منطقة تل أبيب، حاييم سرجاروف، إن الضابطة لقيت حتفها عندما انفجرت قنبلة تزن نصف كيلوجرام داخل سيارتها، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وعثر المسعفون على المرأة بجوار سيارتها المحترقة على طريق أيالون السريع بالقرب من مفترق حولون، حيث أُعلن عن وفاتها في مكان الحادث.

وأكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن الحادث جنائي، وأنها فتحت تحقيقًا في ملابساته، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى.

صرح مسعفو منظمة "يونايتد هاتزالا" الذين استجابوا للحادث: "عملت فرق الإطفاء في موقع الحادث لإخماد النيران بعد اشتعال النيران في السيارة".

وأضافوا: "للأسف، نظرًا لخطورة الإصابات التي لحقت بالسائقة، لم يكن أمامنا خيار سوى انتظار السلطات لإعلان وفاتها في موقع الحادث".

انفجار غامض يهز تل أبيب انفجار غامض مقتل ضابطة إسرائيلية ليا مالكا كوهين طريق أيالون السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاح مصدق

إنفراجة في أزمة الزمالك وصلاح مصدق| تفاصيل جديدة

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

البرج أثناء اخلاؤه

إخلاء برج سكني آيل للسقوط في الجيزة

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

سعر الذهب

5704 جنيهات.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب في تداولات الصاغة..اليوم

الفنانة رحمة احمد

قفل الباب علينا.. فنانة تكشف تعرضها للتـ.حرش من منتج شهير: استدرجني لمكتبه وخفت أصرخ

عمرو آدهم

أمير هشام: بعض مسئولي الزمالك حملوا أزمة الإيقاف التأديبي لمتولي

حسين الشحات

أول مهمة لوائل جمعة بعد تعيينه مديرا للكرة في الأهلي

ترشيحاتنا

ارشيفي

جيش الاحتلال يحرق مساحات واسعة من أراضي المواطنين شمال شرقي مخيم البريج

صحراء الجزائر

مصرع حوالي 50 مواطنا من النيجر عطشا في الصحراء الكبرى بالقرب من الجزائر

جانب من الحادث

انفجار غامض يهز تل أبيب.. مقتل ضابطة إسرائيلية واعتقال زوجها للاشتباه في تورطه

بالصور

فستان كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

سهام جلال

لم نتجاهلها.. السقا وكرارة يردان على الاتهامات بعد وفاة سهام جلال

نادي الزمالك

إيقاف القيد يطارد الزمالك.. 17 قضية و300 مليون جنيه تهدد النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد