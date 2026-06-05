انفجار غامض يهز تل أبيب.. مقتل ضابطة إسرائيلية واعتقال زوجها للاشتباه في تورطه

أفادت الشرطة الإسرائيلية، بمقتل ضابطة شرطة تبلغ من العمر 35 عاما جراء انفجار سيارة مفخخة في تل أبيب، تبين لاحقًا أن هوية المرأة هي ليا مالكا كوهين، وألقت الشرطة القبض على زوجها، الذي كانت كوهين بصدد الطلاق منه، للاشتباه في تورطه.

مقتل ضابطة إسرائيلية واعتقال زوجها

قال قائد شرطة منطقة تل أبيب، حاييم سرجاروف، إن الضابطة لقيت حتفها عندما انفجرت قنبلة تزن نصف كيلوجرام داخل سيارتها، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وعثر المسعفون على المرأة بجوار سيارتها المحترقة على طريق أيالون السريع بالقرب من مفترق حولون، حيث أُعلن عن وفاتها في مكان الحادث.

وأكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن الحادث جنائي، وأنها فتحت تحقيقًا في ملابساته، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى.

صرح مسعفو منظمة "يونايتد هاتزالا" الذين استجابوا للحادث: "عملت فرق الإطفاء في موقع الحادث لإخماد النيران بعد اشتعال النيران في السيارة".

وأضافوا: "للأسف، نظرًا لخطورة الإصابات التي لحقت بالسائقة، لم يكن أمامنا خيار سوى انتظار السلطات لإعلان وفاتها في موقع الحادث".