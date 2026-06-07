خبير: الذهب دخل في مسار هابط بعد مكاسب قوية.. والتوقعات مرتبطة بتهدئة التوترات العالمية

قال خبير أسواق الذهب سعيد إمبابي خلال مداخلة ببرنامج “كلمة أخيرة” إن أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة دخلت في مسار هابط بعد أن فقدت معظم المكاسب التي حققتها سابقًا، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر تراجع بشكل واضح نتيجة تغيرات في الأسواق العالمية وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية.

وأوضح إمبابي أن التوقعات السابقة بارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية كانت مبالغًا فيها إلى حد كبير، وأن السوق شهد نوعًا من “تصحيح الأسعار” بعد موجة صعود قوية، لافتًا إلى أن الاتجاه الحالي يعتمد بشكل كبير على تطورات الأوضاع السياسية، خاصة ما يتعلق بالحرب الإيرانية الإسرائيلية.

وأضاف أن انتهاء أو تهدئة التوترات قد تدفع الذهب لمزيد من التراجع نتيجة عمليات بيع وجني أرباح، بينما استمرار عدم الاستقرار قد يعيد الذهب إلى الصعود باعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين.

وأشار إلى أن الاستثمار في الذهب يجب أن يكون من خلال سيولة فائضة عن الاحتياج، محذرًا من المضاربات قصيرة المدى في ظل ارتباط السعر بعوامل عالمية وسعر صرف الدولار محليًا، وهو ما يجعل المخاطرة مرتفعة.

كما نصح بأن تكون الفضة أحد البدائل الاستثمارية بجانب الذهب، مع توزيع نسبي للمحافظ الاستثمارية بين المعدنين لتقليل المخاطر وزيادة فرص العائد.