إنجاز عالمي جديد.. طلاب مصريون يتوّجون بجائزة هواوي العالمية بالصين

كشف الدكتور شريف البدوي، عميد كلية الهندسة بجامعة المنصورة، تفاصيل فوز طلاب مصريين بجائزة شركة "هواوي" العالمية في الصين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الشباب المصري على المنافسة بقوة على الساحة الدولية في مجالات التكنولوجيا الحديثة.

مسابقة عالمية تنافس كبار الجامعات

وأوضح البدوي أن مسابقة "هواوي" تُعد من أكبر وأهم المسابقات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشهد مشاركة واسعة من جامعات ومؤسسات أكاديمية مرموقة من مختلف دول العالم، ما يجعل الفوز بها إنجازًا استثنائيًا بكل المقاييس.

تفوق مصري على مستوى العالم

وأشار إلى أن فوز فريق يضم طلابًا من عدة جامعات مصرية بالمركز الأول عالميًا يعكس التطور الكبير في مستوى التعليم الهندسي والتكنولوجي داخل الجامعات المصرية، وقدرتها على إعداد كوادر تنافس عالميًا بكفاءة عالية.

نجاح متكرر يعكس تميز الجامعات

وأضاف أن هذا الإنجاز ليس الأول من نوعه، حيث سبق لطلاب كلية الهندسة بجامعة المنصورة تحقيق المركز الأول في نفس المسابقة عام 2023، وهو ما يؤكد استمرارية التفوق المصري في هذا المحفل الدولي.

واختتم بأن هذا النجاح يعكس امتلاك الطلاب المصريين لمهارات متميزة، ويؤكد أن توفير بيئة تعليمية وتدريبية مناسبة قادر على صناعة أجيال قادرة على المنافسة وتحقيق إنجازات عالمية متكررة.