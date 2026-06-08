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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجدي عبد العاطي على أعتاب قيادة أبو قير للأسمدة في الدوري الممتاز

مجدي عبد العاطي
مجدي عبد العاطي
حسن العمدة

اقترب نادي أبو قير للأسمدة من التعاقد مع المدير الفني مجدي عبد العاطي لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لخوض منافسات الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، بعد تأهله التاريخي للمسابقة.

وتوصل عبد العاطي إلى اتفاق مع إدارة النادي بشأن عدد من المطالب الفنية والإدارية الخاصة بتجهيز الفريق للموسم الجديد، لتصبح المفاوضات في مراحلها النهائية قبل الإعلان الرسمي.

وجاء اختيار إدارة أبو قير للأسمدة لعبد العاطي في ظل خبراته المميزة في قيادة الأندية إلى الدوري الممتاز، بعدما نجح من قبل في تحقيق الصعود مع أندية أسوان وفاركو وزد، كما قاد تلك الفرق خلال مشاركاتها عقب التأهل.

ومن المنتظر أن يعلن النادي بشكل رسمي عن التعاقد مع المدرب خلال الأيام القليلة المقبلة، ليبدأ مهمته في إعداد الفريق لأول ظهور له في الدوري الممتاز.

رحيل أمير عزمي مجاهد

وكان أبو قير للأسمدة قد أنهى مشواره في دوري المحترفين بنجاح تحت قيادة أمير عزمي مجاهد، الذي رحل عن منصبه عقب ضمان التأهل إلى الدوري الممتاز.

أبو قير للأسمدة نادي أبو قير للأسمدة مجدي عبد العاطي الدوري المصري الممتاز

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