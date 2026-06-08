27 يونيو أولى جلسات استئناف يحيى الصعيدي على حبسه عامين



حددت المحكمة المختصة جلسة ٢٧ يونيو الجاري كأولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال يحيى الصعيدي على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة عامين بتهمة فرض السيطرة والتعدي على آخرين بسبب نزاع على قطعة أرض بمنطقة حدائق أكتوبر

كشفت مصادر أمنية ملابسات القاء القبض على رجل الأعمال يحيى الصعيدي تنفيذًا لحكم قضائي صادر ضده بالحبس لمدة عامين مع الشغل، على خلفية إدانته في قضية تتعلق بفرض السيطرة والتعدي على آخرين بسبب نزاع على قطعة أرض بمنطقة حدائق أكتوبر بخلاف ورود اسمه في تحقيقات رجل الاعمال صبري نخنوخ الخاصة بالاعتداء على صاحب معرض سيارات بالتجمع الخامس.

وكانت المحكمة المختصة قد قضت بمعاقبة يحيى الصعيدي وعدد من المتهمين الآخرين بالحبس لمدة عامين مع الشغل، بعد إدانتهم في القضية المرتبطة بالنزاع على الأرض محل الخلاف.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم أحد الأشخاص ببلاغ إلى جهات التحقيق، اتهم فيه يحيى الصعيدي وآخرين بالتعدي على آخرين والاستيلاء على قطعة أرض بمنطقة حدائق أكتوبر. وباشرت الجهات المختصة التحقيقات في البلاغ، الذي قُيد برقم 7613 جنح أكتوبر، قبل أن تُحال القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المشار إليه.

وذكرت المصادر أن مأمورية أمنية رحلت المتهم يحيى الصعيدي إلى النيابة العامة، اليوم الإثنين، وتحفظت قوات الشرطة على "الصعيدي" واصطحبته إلى مقر التحقيقات -إحدى نيابات شرق القاهرة- بعد الحكم بحبسه سنتين مع الشغل في قضية فرض السيطرة والتعدي على آخرين بسبب قطعة أرض بمنطقة حدائق أكتوبر.

وفي سياق متصل صرح مصدر قضائي مسؤول أن النيابة العامة اتخذت كافة الإجراءات القانونية لضمان استمرارية عمل الشركات محل الواقعة، حفاظًا على حقوق العاملين والمساهمين والمتعاملين معها.

وتنوّه النيابة العامة إلى أنّ الإجراءات التحفظية المتّخذة قِبَل أحد المساهمين لا تؤثّر على استمرارية عمل الشركات أو التزاماتها قِبَل الكافة.