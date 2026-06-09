الأزهر يتحرك لتنظيم الكتاتيب وتقنين أوضاعها في مصر.. تفاصيل

أكد أبو اليزيد علي سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، أنه سيكون هناك توجه رسمي لضم الكتاتيب غير التابعة للأزهر تحت إشرافه، بهدف تنظيم عملية تحفيظ القرآن الكريم وضمان الالتزام بالمعايير التربوية والشرعية.

وقال سلامة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن هناك نحو 12 ألف كُتّاب تابعين للأزهر، بينما تعمل بعض الكتاتيب بشكل مستقل دون رقابة، ما يستدعي تقنين أوضاعها.

وتابع أنه يشمل المقترح وضع شروط للمحفظين، أبرزها حفظ نسبة لا تقل عن 80% من القرآن، والالتزام بالمنهج الأزهري الوسطي، مع تطبيق اشتراطات تتعلق بالأمن الفكري والصحة والسلامة.

تطوير منظومة الكتاتيب ورفع كفاءتها

وأشار إلى أن التنسيق جارٍ مع مجلس الشيوخ لوضع إطار منظم يضمن تطوير منظومة الكتاتيب ورفع كفاءتها.