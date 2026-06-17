وكيل تشريعية الشيوخ: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية من داخل قمة السبع

أعلن النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته بقمة مجموعة السبع تمثل وثيقة سياسية مهمة تكشف ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية الراهنة، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي وجه رسالة مباشرة للمجتمع الدولي مفادها أن انشغال العالم بالأزمات الأخرى لا يجب أن يتحول إلى غطاء يسمح بفرض وقائع جديدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو تهجير الفلسطينيين أو تقليص حقوقهم المشروعة.

وقال "الشريف"، فى بيان له اليوم، الأربعاء، إن تحذير الرئيس من توسيع نطاق ما يسمى الخط الأصفر داخل قطاع غزة يعكس إدراكًا مصريًا عميقًا للمخططات التي تستهدف تغيير الخريطة الديموغرافية والجغرافية للقطاع، وهو أمر ترفضه مصر بشكل قاطع.

وأكد أن الدولة المصرية تحملت منذ بداية الأزمة مسئولية تاريخية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ورفض مخططات التهجير القسري، وواصلت جهودها السياسية والإنسانية والدبلوماسية رغم كل التحديات.

وأضاف النائب أحمد حلمى الشريف أن مطالبة الرئيس السيسي بالانتقال إلى مرحلة التسويات السياسية الشاملة تعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تقوم على معالجة جذور الأزمات وليس الاكتفاء بإدارة الصراعات.

وأوضح أن الإشادة الدولية بالدور المصري خلال أعمال القمة تثبت أن القاهرة أصبحت الطرف الأكثر مصداقية وقدرة على التحدث باسم مصالح شعوب المنطقة بعيدًا عن الحسابات الضيقة.

وذكر أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مصر الأولى على مستوى الأمن القومي العربي، وأن القيادة السياسية المصرية لن تسمح بتمرير أي مخطط يستهدف تصفية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني مهما كانت الضغوط أو التحديات.