قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة .. برقم الجلوس
بلومبرج: احتمالات بتغيير الصيغة النهائية لاتفاق أمريكا وإيران قبل التوقيع عليه
الإسكان: رفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات بمدن الصعيد الجديدة لتعزيز جاذبيتها للسكان
خطأ عند تشغيل التكييف قد يُضاعف فاتورة الكهرباء .. تجنّبه فورًا في الصيف
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
بلومبرج : واشنطن أطلعت حلفاءها على مضمون مذكرة التفاهم مع طهران
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
جوتيريش يوجه نداء عاجلا للاعتراف بأهمية المراعي حول العالم واحترامها
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية لعودة علامة "نصر" للسيارات
الأهلي يكشف الحقيقة الكاملة ويرد على مطالب «الكوم الأحمر».. ماذا حدث في أزمة حقوق رعاية حمزة عبدالكريم بعد صفقة برشلونة؟
لبدء التصنيع.. توقيع وثيقة شراكة استراتيجية بين النصر للسيارات و "فاو كار" الصينية
ماذا قال محمد مرزبان عن الموت فى مشهده الأخير؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل تشريعية الشيوخ: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية من داخل قمة السبع

النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ
النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ
فريدة محمد

أعلن النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته بقمة مجموعة السبع تمثل وثيقة سياسية مهمة تكشف ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية والتطورات الإقليمية الراهنة، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي وجه رسالة مباشرة للمجتمع الدولي مفادها أن انشغال العالم بالأزمات الأخرى لا يجب أن يتحول إلى غطاء يسمح بفرض وقائع جديدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو تهجير الفلسطينيين أو تقليص حقوقهم المشروعة.

وقال "الشريف"، فى بيان له اليوم، الأربعاء، إن تحذير الرئيس من توسيع نطاق ما يسمى الخط الأصفر داخل قطاع غزة يعكس إدراكًا مصريًا عميقًا للمخططات التي تستهدف تغيير الخريطة الديموغرافية والجغرافية للقطاع، وهو أمر ترفضه مصر بشكل قاطع.

وأكد أن الدولة المصرية تحملت منذ بداية الأزمة مسئولية تاريخية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ورفض مخططات التهجير القسري، وواصلت جهودها السياسية والإنسانية والدبلوماسية رغم كل التحديات.

وأضاف النائب أحمد حلمى الشريف أن مطالبة الرئيس السيسي بالانتقال إلى مرحلة التسويات السياسية الشاملة تعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تقوم على معالجة جذور الأزمات وليس الاكتفاء بإدارة الصراعات.

وأوضح أن الإشادة الدولية بالدور المصري خلال أعمال القمة تثبت أن القاهرة أصبحت الطرف الأكثر مصداقية وقدرة على التحدث باسم مصالح شعوب المنطقة بعيدًا عن الحسابات الضيقة.

وذكر أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مصر الأولى على مستوى الأمن القومي العربي، وأن القيادة السياسية المصرية لن تسمح بتمرير أي مخطط يستهدف تصفية الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني مهما كانت الضغوط أو التحديات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية التطورات الإقليمية الراهنة الأراضي الفلسطينية المحتلة تهجير الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

«نزول النقطة» يُعلن بداية التحوّل.. طقس مُفاجئ يغيّر ملامح الصيف في مصر

الخبز

العيش هيبقى بفلوس على البطاقة.. ورئيس شعبة المخابز يكشف التفاصيل | فيديو

إمام عاشور

عرض ضخم قد يغيّر موقف الأهلي.. تفاصيل جديدة عن إمام عاشور ومروان عطية

الدولار

انخفاض حاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .. اعرف سعره الآن

الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026

مستشفى الشاطبي

الأزمة تتصاعد.. مواجهة بين ضحايا مستشفى الشاطبي ونقابة الأطباء حول سوء مُعاملة المرضى | فيديو

مهيب عبد الهادي

مهيب عبدالهادي يزف خبرًا سارًا لجماهير القلعة البيضاء بشأن أرض الزمالك البديلة

الحسين عموتة

«عموتة» يُشيد بخماسي الأهلي في المونديال.. ويستقر على معاونيه

ترشيحاتنا

30 ألف وحدة سكنية جديدة| موعد «سكن لكل المصريين 9».. وهذه الأسعار والأوراق المطلوبة

30 ألف وحدة سكنية جديدة| موعد «سكن لكل المصريين 9».. وهذه الأسعار والأوراق المطلوبة

اكسسوارات ذكية

مفاجأة| إكسسوارات تتحكم في حرارة الجسم خلال الصيف والشتاء.. ما القصة؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء حارة نهارا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء حارة نهارًا

بالصور

للنشر ٣ونص)) مكياج جريء.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

خطأ عند تشغيل التكييف قد يُضاعف فاتورة الكهرباء .. تجنّبه فورًا في الصيف

خطأ عند تشغيل التكييف قد يضاعف فاتورة الكهرباء.. تجنبه فورًا في الصيف
خطأ عند تشغيل التكييف قد يضاعف فاتورة الكهرباء.. تجنبه فورًا في الصيف
خطأ عند تشغيل التكييف قد يضاعف فاتورة الكهرباء.. تجنبه فورًا في الصيف

بالأحمر الجريء.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بشرى
بشرى
بشرى

هل مكان تخزين الطعام في الثلاجة قد يُحدّد مدى سلامته؟

مكان تخزين الطعام في الثلاجة قد يحدد مدى سلامته
مكان تخزين الطعام في الثلاجة قد يحدد مدى سلامته
مكان تخزين الطعام في الثلاجة قد يحدد مدى سلامته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد