عبد المسيح سمعان: السلاحف البحرية عنصر أساسي في توازن النظم البيئية وتواجه تهديدات خطيرة

أكد الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، أن السلاحف البحرية تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على التوازن البيئي داخل البحار والمحيطات، مشيرًا إلى أن كل كائن حي في الطبيعة له وظيفة أساسية في النظام البيئي، حتى وإن لم تكن مرئية بشكل مباشر للإنسان.

وقال سمعان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن السلاحف البحرية تسهم في الحفاظ على صحة المروج البحرية عبر الحد من نموها المفرط، كما تتغذى على بعض الكائنات مثل الإسفنج البحري الذي قد يسبب ضررًا للشعاب المرجانية، ما يساعد في حماية الشعاب المرجانية ودعم التنوع البيولوجي الذي تعتمد عليه السياحة البحرية.

وأضاف أن السلاحف تلعب دورًا مهمًا في الحد من انتشار قناديل البحر على الشواطئ، من خلال تغذيتها عليها، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على التوازن البيئي في البحار، إلى جانب مساهمتها في السلسلة الغذائية البحرية ودعم استدامة الثروة السمكية.

وأشار إلى أن غياب السلاحف البحرية قد يؤدي إلى اختلال كبير في النظام البيئي، بما في ذلك تراجع أعداد بعض الأسماك، وتدهور الشعاب المرجانية، وانخفاض الإنتاج السمكي، وهو ما ينعكس سلبًا على النشاط السياحي والاقتصادي في المناطق الساحلية.

وأوضح الدكتور عبد المسيح سمعان أن التلوث البلاستيكي يعد الخطر الأكبر، حيث تبتلع السلاحف الأكياس البلاستيكية ظنًا منها أنها قناديل بحر، ما يؤدي إلى وفاتها نتيجة انسداد الجهاز الهضمي.