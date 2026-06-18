تحرير 27 محضر مخالفات ضد أصحاب المخابز في حملات بالغربية

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 27 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر كفرالزيات، وذلك خلال 24ساعة.

حملات تموينية

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، وترأسها أحمد فتحى مدير إدارة تموين كفرالزيات وضمت أحمد مبروك رئيس قسم الرقابة التموينية بالإدارة ، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر كفرالزيات، وحررت 27 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

ردع مخالفين

وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.