وفاة الطالية منار أشرف متأثرة بإصابتها في حادث طائرة التدريب بمطار أكتوبر

علم "صدى البلد"، من مصادر خاصة، أن الطالبة المتدربة منار أشرف، التي أصيبت في حادث طائرة التدريب بمطار 6 أكتوبر قبل أيام، توفيت صباح اليوم، داخل المستشفى متأثرة بالإصابات البالغة التي لحقت بها جراء الحادثة.

وفاة الطالبة المتدربة في حادث مطار أكتوبر

وكانت الطالبة الراحلة قد نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة عقب الحادث الذي وقع بمطار 6 أكتوبر، حيث كانت في طلعة تدريبية مع مدربها قائد الرحلة الطيار شريف جمال، الذي وافتة المنية واستشهد يوم الحادثة.

شهد قطاع الطيران المدني المصري حالة واسعة من الحزن، عقب الإعلان عن وفاة، الكابتن طيار شريف محمد جمال الدين، المدرب بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران (الكلية المصرية للطيران)، حيث تحولت المنصات الرسمية لوزارة الطيران المدني وكافة الشركات والهيئات التابعة لها إلى دفاتر عزاء ونعي للراحل، تخليداً لذكراه كأحد الكفاءات المخلصة في مجال التدريب وصناعة الكوادر الجوية.

وزارة الطيران تفتح تحقيق في الحادث

ونعت سلطة الطيران المدني المصري برئاسة الطيار سامح فوزي، الراحل واصفة إياه بـ “شهيد الواجب”، وتقدمت بخالص التعازي والمواساة لأسرة المدرب الراحل في هذا المصاب الجلل.

وشددت السلطة في بيانها الرسمي على التزامها التام والمستمر بمتابعة مجريات التحقيق الفني الذي تجريه الإدارة المركزية لحوادث الطيران للوقوف على أسباب الحادث، والعمل المتواصل على تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة الجوية التي تضمن سلامة كافة المتدربين والعاملين في قطاع الطيران.

وأعلنت وزارة الطيران المدني، فور وقوع الحادث، عن تشكيل لجنة فنية عاجلة من الإدارة المركزية لحوادث الطيران للوقوف على الأسباب الفنية لارتطام طائرة التدريب، مع توفير الرعاية الطبية الكاملة للمتدربة المصابة التي كانت برفقة الكابتن الراحل.