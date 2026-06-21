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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الهيئة البرلمانية لـ"حماة الوطن" بالشيوخ تعقد اجتماعها الدوري.. وتستعرض خطة العمل للمرحلة المقبلة

الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن
الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن
محمد الشعراوي

عقدت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، اجتماعها الدوري، برئاسة اللواء مصطفى شوكت، لمناقشة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، واستعراض خطة العمل للمرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور النائب محمود صلاح، نائب رئيس الهيئة البرلمانية، النائب أحمد شعراوي مساعد رئيس الحزب، النائب كريم إمام، أمين الشباب، النائب أحمد تركي، أمين الشئون الدينية، النائبة ميرال الهريدي، أمينة التعليم، النائبة غادة البدوي، أمينة التدريب والتثقيف، النائب محمد الأجرود، أمين الشئون القانونية، والنائب طارق العكاري، أمين الشئون الاقتصادية.

الهيئة البرلمانية لـ"حماة الوطن" بالشيوخ تعقد اجتماعها الدوري

استهل اللواء مصطفى شوكت، الاجتماع بالإشادة بالدور المتميز الذي قام به نواب الحزب في مجلس الشيوخ خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الأداء التشريعي والرقابي لأعضاء الهيئة البرلمانية يعكس الحرص على تمثيل الشارع والدفاع عن قضاياه.

واستعرض رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أبرز الملفات التي تم مناقشتها داخل اللجان النوعية المختلفة بالمجلس، مشيراً إلى أن نواب "حماة الوطن" كان لهم دور محوري في مناقشة مشروعات القوانين، والقضايا التي تهم المواطنين.

كما ناقش الاجتماع، خطة عمل الهيئة البرلمانية خلال المرحلة المقبلة، من خلال استمرار تفعيل دور أعضاء حماة الوطن، في اللجان النوعية، فضلا عن تكثيف التواصل الميداني مع المواطنين في المحافظات، والاستماع إلى مشاكلهم وطرحها داخل مجلس الشيوخ.

وشهد الاجتماع، عرض أبرز الملفات المطروحة على أجندة مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الحالي، وموقف الحزب منها، وكذلك الرؤية المستقبلية لأعضاء حماة الوطن لتفعيل دوره على النحو الأمثل.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أن "حماة الوطن" سيظل داعماً قوياً لمؤسسات الدولة، ومسانداً لجهود الرئيس السيسي في استكمال خطوات بناء الجمهورية الجديدة.

الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن مجلس النواب البرلمان حماة الوطن

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