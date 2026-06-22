في ذكراه.. سر خلاف صلاح أبو سيف مع سعاد حسني

تحل اليوم ذكري وفاة المخرج صلاح أبو سيف، والذي يعد من أهم المخرجين فى تاريخ السينما المصرية، وقدم عشرات الأعمال التى تعد من روائع الفن المصري .

المخرج صلاح أبو سيف أحد رواد السينما الواقعية، كان يعمل بالمحلة الكبرى بشركة المنسوجات في بداية حياته، وهناك التقى بالمخرج نيازي مصطفى الذي ساعده في الانتقال للعمل في استوديو مصر حينما لاحظ حبه للسينما في عام 1936.

مسيرة صلاح أبو سيف

درس صلاح أبو سيف، السينما بفرنسا وإيطاليا، وحين عاد عمل بأستديو مصر ، حيث وأصبح رئيس قسم المونتاج بالأستوديو لمدة عشر سنوات، حيث تتلمذ على يده الكثيرون في فن المونتاج. كذلك التقى في استوديو مصر بزوجته فيما بعد "رفيقة أبو جبل".

عمل صلاح أبو سيف، مساعدا للمخرج كمال سليم في فيلم (العزيمة) من بطولة فاطمة رشدي وحسين صدقي، حتى أخرج أول فيلم روائي له (هو دائما في قلبي) بطولة عماد حمدي وعقيلة راتب ودولت أبيض عام 1946.

منعت الرقابة عام 1942 فيلم صلاح أبو سيف «العمر واحد» بدعوة أنه يثير غضب الأطباء فتم تغيير عنوان الفيلم إلى «نمرة 6» لإقناع الرقابة بعرضه.

في العام 1946 قام صلاح أبو سيف بتجربته الأولى في الإخراج السينمائي الروائي وكان هذا الفيلم هو «دايما في قلبي» المقتبس عن الفيلم الأجنبي «جسر ووترلو»، وكان من بطولة عقيلة راتب وعماد حمدي ودولت أبيض.

وفي العام 1950 عندما عاد صلاح أبو سيف من إيطاليا حيث كان يخرج النسخة العربية من فيلم «الصقر»، بطولة عماد حمدي وسامية جمال وفريد شوقي كان قد تأثر بتيار «الواقعية الجديدة» في السينما الإيطالية، وأصرَّ على تنفيذ هذه التجربة في السينما المصرية. وأخرج للسينما العراقية فيلم «القادسية» عام 1982، والذي اشترك فيه العديد من الفنانين العرب من مختلف أقطار الوطن العربي.

اشترك صلاح أبو سيف في كتابة السيناريو لمعظم أفلامه، فهو يُعِدُّ كتابة السيناريو أهم مراحل إعداد الفيلم، فمن الممكن عمل فيلم جيد بسيناريو جيد وإخراج سيء، ولكن العكس غير ممكن لذا فهو يشارك في كتابة السيناريو لكي يضمن أن يكون كل ما كتبه السيناريست متفقًا مع لغته السينمائية.

وعُين صلاح أبو سيف رئيسًا لأول شركة سينمائية قطاع عام «فيلمنتاج»، منذ عام 1961 وحتى 1965.

موقفه مع سعاد حسني

استعان المخرج الراحل صلاح أبو سيف بالفنانة سعاد حسني فى بعض اعماله كان أبرزها الزوجة الثانية ، والتى جسدت في دور الفلاحة ، وفؤجي المخرج الراحل بالسندريلا ، وهي تقوم بوضع رموش ، ولكنه أصر على ان تقوم بخلعها، مؤكدًا ان زوجة فلاح بسيط لا يمكن ان تضع رموش .