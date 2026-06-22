محافظ البحر الأحمر يتلقى العزاء في الفريق يوسف عفيفي بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

يتلقى الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، العزاء في فقيد الوطن الفريق يوسف عفيفي، قائد الجيش الثالث الميداني الأسبق ومحافظ البحر الأحمر الأسبق، وذلك اليوم الاثنين الموافق 22 يونيو ، بدار مناسبات مسجد الميناء الكبير بالغردقة، عقب صلاة المغرب.

ويأتي استقبال العزاء تقديراً للمسيرة الوطنية الحافلة للفقيد، الذي يُعد أحد أبرز القادة العسكريين الذين خدموا الوطن بإخلاص، حيث شارك في حرب أكتوبر المجيدة، وتولى قيادة الجيش الثالث الميداني، كما شغل منصب محافظ البحر الأحمر، وترك سجلاً مشرفاً من العمل الوطني والعطاء الممتد.

وتتضمن ترتيبات العزاء استقبال السيدات بدار مناسبات مسجد الميناء الكبير من خلال المكان المخصص لهن، بما يتيح للجميع تقديم واجب العزاء في الفقيد الراحل.

وأعرب الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه، مؤكداً أن مصر فقدت أحد أبنائها المخلصين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن والدفاع عن مقدراته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

يُذكر أن الفريق يوسف عفيفي، تولى قيادة الجيش الثالث الميداني خلال الفترة من عام 1978 حتى عام 1979، كما تولى مسؤولية محافظتي البحر الأحمر والجيزة، وترك سيرة وطنية مشرفة ستظل محل تقدير واعتزاز.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.