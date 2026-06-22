أحمد السيد: حسام حسن سيلعب بحذر أمام نيوزيلندا.. وأتوقع الفوز بثنائية

أكد أحمد السيد، لاعب الأهلي السابق، أن مواجهة منتخب مصر أمام نيوزيلندا لن تكون سهلة، مشيرًا إلى أن المنافس يمتلك العديد من المقومات التي تجعله فريقًا صعب المراس.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC": "منتخب نيوزيلندا يتمتع بتنظيم دفاعي جيد ولياقة بدنية عالية، ومباراة مصر أمامه ستكون صعبة، خاصة أن أبرز أسلحته تتمثل في الروح القتالية، إلى جانب السرعات والأطوال التي يمتلكها لاعبوه".

وأضاف: "سيد عبد الحفيظ وياسين منصور لديهما رغبة كبيرة في عودة الأهلي إلى منصات التتويج، لكن الفريق يحتاج إلى مدرب صاحب شخصية قوية يستطيع قيادة النجوم وفرض سيطرته داخل غرفة الملابس".

وتابع: "أفضل مشاركة حمزة عبد الكريم في التشكيل الأساسي أمام نيوزيلندا للاستفادة من طوله في الكرات العرضية، على أن يتواجد عمر مرموش ومحمد صلاح على الأطراف لدعم الجانب الهجومي".

وأوضح: "حسام حسن سيكون حذرًا في إدارة المباراة، ولن يندفع هجوميًا بشكل مبالغ فيه، بل سيعتمد على التأمين الدفاعي مع استغلال قدرات إمام عاشور وعمر مرموش ومحمد صلاح في تنفيذ الهجمات".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أتوقع فوز منتخب مصر على نيوزيلندا بهدفين دون رد".