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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ويسا في مواجهة دياز ..إعلان تشكيل مباراة الكونغو الديمقراطية وكولومبيا بالمونديال

ويسا في مواجهة دياز ..إعلان تشكيل مباراة الكونغو الديمقراطية وكولومبيا بالمونديال
ويسا في مواجهة دياز ..إعلان تشكيل مباراة الكونغو الديمقراطية وكولومبيا بالمونديال
أ ش أ

أعلن الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية تشكيل فريقه لمواجهة منتخب كولومبيا في المباراة التي ستجمعهما، صباح اليوم الأربعاء، على ملعب أكرون في إطار الجولة الثانية للمجموعة الحادية عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في امريكا وكندا والمكسيك حتي يوم ١٩ يوليو المقبل.

ويقود ويسا مهاجم نيوكاسل تشكيل الكونغو الديمقراطية،بينما ياتي لويس دياز نجم بايرن ميونخ علي راس تشكيل المنتخب الكولومبي.

وجاء تشكيل الكونغو كالتالي : حراسة المرمى..ليونيل مباسي.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا - ستيف كوبادي - أكسيل توانزيبي - شانسيل مبيمبا - آرثو ماسواكو.

خط الوسط: نجالاييل موكاو - صامويل موتوسامي - إيدو كايمبي

خط الهجوم: يوان ويسا - سيدريك باكامبو.

فيما جاء تشكيل كولومبيا كالآتي .. حراسة لمرمى: كاميلو فارجاس.

خط الدفاع: دانييل مونوز – دافينسون سانشيز – جون لوسيمي – خوان موخيكا

خط الوسط: جيفرسون ليرما – جوستافو بويرتا – جيمس رودريجيز

خط الهجوم: جون أرياس – لويس سواريز – لويس دياز.

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية تعادل في الجولة الأولى أمام البرتغال ١-١، بينما حقق منتخب كولومبيا الانتصار علي منتخب أوزبكستان ٣-١.

الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية تشكيل فريقه مواجهة منتخب كولومبيا ملعب أكرون بطولة كأس العالم لكرة القدم

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