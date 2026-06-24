قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المدير الفني لمنتخب المغرب: لا تشغلنا مباريات دور الـ32 ونركز على عبور هايتي
خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري
قطر: الملاحة بمضيق هرمز يفترض أن تعود إلى مستوياتها خلال 30 يوما من الاتفاق
مفاجأة في أسعار الخضروات.. الطماطم والخيار والبصل تتراجع بالأسواق
الأمين العام لحلف الناتو: ترامب قام بما يلزم تجاه إيران ومساره الحالي نحو الاتفاق صحيح
استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه جراء قصف إسرائيلي في غزة
أعتزل الفن.. كمال عطية يشكو قلة العمل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
موعد الصرف وقيمة الزيادة .. مرتبات شهر يوليو 2026 لجميع العاملين بالدولة
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24 يونيو.. عيار 21 بكام؟
رئيس الوكالة الذرية يلمح إلى إمكانية زيارة المفتشين لمواقع نووية إيرانية
لماذا يجب صيام تاسوعاء وعاشوراء من شهر المحرم؟.. 3 أسرار يغفلها الكثيرون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعرف على قيمة رسوم التقدم لامتحانات المواد التخصصية طبقا للقانون

طلاب المدارس
طلاب المدارس
معتز الخصوصي

وضع قانون التعليم ضوابط عقد امتحانات التقييم ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.

تنص المادة (36) من قانون التعليم على أن تُعقد امتحانات التقييم التي يُحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب ويجوز أن تكون على عدة محاولات، ويُحتسب مجموع الطالب بتلك المرحلة على أساس المجموع التراكمي الحاصل عليه في المواد التي تم تحديدها لتخصصه الدراسي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (33).

ويحق للطالب دخول الامتحان في هذه المواد أكثر من مرة بما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، وتُرصَد له كافة درجات محاولاته طبقا لما نظمته المادة"33".

تقييم عملي للجدارات المهنية

ويجب أن تحتوي امتحانات المواد التخصصية على تقييم عملي للجدارات المهنية ويصدر بقواعد إجرائه قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجانًا، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيهاً للمرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قراراً بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا تتجاوز  الرسوم في مجموعها عن 400 جنيه للمادة الواحدة.

وتنص المادة (38) على أنه يهدف التعليم التكنولوجي المتقدم إلى إعداد فئة "فني أول" في المجالات المختلفة. ويتم القبول في برامج التعليم التكنولوجي المتقدم من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزيرين المختصين بالتعليم الفني والتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، ويجوز أن يتضمن القرار المشار إليه النظام الداخلي في بعض أو كل هذه البرامج مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منه.

ويُمنَح الطالب عند اجتياز دراسة برامج التعليم التكنولوجي المتقدم بنجاح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام الخمس سنوات ويُحدِّد فيها نوع التخصص.

قانون التعليم امتحانات التقييم درجات الطلاب المجموع التراكمي المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تعطيل امتحانات الثانوية العامة 2 يوليو بسبب إجازة ثورة 30 يونيو | توضيح عاجل

مشغولات ذهبية

لا تشتروا الذهب لمدة عام .. ما القصة؟

موعد صرف معاشات يوليو 2026

موعد صرف معاشات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

معاشات

زيادة المعاشات 15% لـ 11 مليون مستفيد

جنيهات ذهب

خسارة 1000 جنيه في يوم .. سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. الدواجن تهبط لأدنى مستوياتها منذ شهور

ذهب

بفارق 960 جنيهًا .. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

عقب تراجع قوي .. سعر صرف الدولار الآن في مصر

ترشيحاتنا

أرشيفية

معركة عشيقين تنتهي إلى جريمة مأساوية بأبو النمرس

صورة أرشيفية

تحرير 80 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في حملات بالغربية

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 297 مخالفة متنوعة في حملات مرورية مكبرة

بالصور

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة

خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة
خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة
خبز السمسم الذهبي.. وصفة منزلية سهلة بقرمشة مميزة ونكهة غنية تعشقها العائلة

وزير الري: القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التنمية

صورة من لقاء وزير الري
صورة من لقاء وزير الري
صورة من لقاء وزير الري

ليس الهرم الأكبر وحده.. 7 روائع أثرية مدهشة تنافس عجائب الدنيا وتكشف عبقرية الحضارات القديمة

ليس الهرم الأكبر وحده.. 7 روائع أثرية مدهشة تنافس عجائب الدنيا وتكشف عبقرية الحضارات القديمة
ليس الهرم الأكبر وحده.. 7 روائع أثرية مدهشة تنافس عجائب الدنيا وتكشف عبقرية الحضارات القديمة
ليس الهرم الأكبر وحده.. 7 روائع أثرية مدهشة تنافس عجائب الدنيا وتكشف عبقرية الحضارات القديمة

فيديو

القوات المسلحة -صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

خط أحمر | القوات المسلحة تجهض مخططات التهريب والتنقيب غير المشروع عن الذهب.. وتحبط تهديدات الأمن القومي المصري

إغلاق ٨ مصانه سيارات

موجودة بالسوق المصرية.. الصين تغلق 8 مصانع سيارات بشكل مفاجئ

حقيقة قضية بورسعيد

ضحكوا عليها.. رسالة محامية قــ.ـاتـ.لة والدتها ببورسعيد بعد تنفيذ حكم الإعــ. دام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

المزيد