إرادة جيل: فوز الدقهلية بجائزة تميز الأداء يؤكد نجاح رؤية الدولة في رفع كفاءة الإدارة المحلية

أكد المهندس إبراهيم ضيف، نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن حصول محافظة الدقهلية على جائزة تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام يُعد إنجازًا مهمًا يعكس كفاءة الإدارة التنفيذية بالمحافظة، ويؤكد أن التخطيط الجيد والإدارة الرشيدة للموارد أصبحا ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقال ضيف إن هذه الجائزة ليست مجرد تكريم، وإنما تمثل شهادة على نجاح المحافظة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الاعتمادات المالية، وسرعة إنجاز المشروعات، وتحقيق أفضل عائد تنموي يعود بالنفع المباشر على أبناء المحافظة.



وأضاف أن نجاح الدقهلية في هذا الملف يعكس ثمار النهج الذي تتبناه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير منظومة الإدارة المحلية، وربط الإنفاق العام بمعدلات الأداء والإنجاز، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين ويدعم فرص التنمية الاقتصادية.



وأشار نائب رئيس حزب إرادة جيل إلى أن مثل هذه النجاحات تخلق حالة من المنافسة الإيجابية بين المحافظات، وتدفع الأجهزة التنفيذية إلى مواصلة العمل وفق معايير الجودة والشفافية، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويحقق الاستخدام الأمثل للمال العام.



واختتم المهندس إبراهيم ضيف تصريحاته بتقديم خالص التهنئة إلى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وجميع القيادات التنفيذية والعاملين بالمحافظة، على هذا الإنجاز، معربًا عن تمنياته باستمرار مسيرة النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في صالح أبناء الدقهلية، وتُرسخ مكانتها كنموذج متميز في الأداء والإدارة المحلية.