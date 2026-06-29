الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دنيبروبتروفسك والقضاء على 1685 جنديا على محاور القتال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تحرير بلدة بوجوداروفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك، والقضاء على 1685 جنديا أوكرانيا على مختلف محاور القتال.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية "سوبتنيك" اليوم الاثنين، أن وحدات الهجوم التابعة لمجموعة قوات "الجنوب" الروسية، تواصل عملياتها الهجومية النشطة في بلدة كونستانتينوفكا بدونيتسك، وتطهر المنطقة الجنوبية الغربية من البلدة من مجموعات متفرقة من القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشار إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حسّنت مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بشرية وعتادية بأفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواء ياجر، ولواء هجومي، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، و3 ألوية من الحرس الوطني، وذلك بالقرب من بلدات جروزسكوي، وكوتشيروف يار، وسفيتلوي في دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا، ونوفوبيدجورودني في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

كما حسنت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، وفقا للبيان، وضعها التكتيكي، وتعرضت القوات المسلحة الأوكرانية، لأضرار في القوات والمعدات بالقرب من بلدات لوزكي، ومارينو، ورياسن، وبيلايا بيريزا في مقاطعة سومي"، كما تم هزيمة لواءين ميكانيكيين ولواء مشاة آلي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء دفاع إقليمي في مناطق بلدات بوجاييفكا، وبتروفكا، وبيلي كولوديز، ولوسيفكا، وستاريتسا في مقاطعة خاركوف.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية، تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، في عمق دفاعات كييف وقامت بهزيمة الأفراد وتدمير المعدات التابعة لألوية المشاة الآلية، وألوية الهجوم، و3 ألوية هجوم محمولة جوًا، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء من مشاة البحرية.

وتابع " أن وحدات الهجوم التابعة للجيش الـ25 تواصل تدمير مواقع متفرقة للقوات المسلحة الأوكرانية في كراسني ليمان بدونيتسك، وتتقدم وحدات من فرقة البنادق الآلية 67 غربًا، حيث استولت على 4 معاقل لقوات كييف و48 مبنى.

وتطرق إلى أن مجموعة "دنيبر" الروسية، تمكنت من هزيمة وحدات من 3 ألوية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات أوريخوف، وكوشوجوم، وشيفتشينكيفسكي، ويوركيفكا في مقاطعة زابوروجيه.