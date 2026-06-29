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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مفاجآت رقمية في نتيجة الشهادة الإعدادية.. نسبة النجاح بـ3 محافظات أقل من 70%

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أصدر الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، بيانا إعلاميا قدم خلاله تحليلا رقميا لـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 على مستوى الجمهورية ، معلنا ما يلي :

  • عدد المحافظات التي أعلنت نتائج الشهادة الإعدادية هو  ٢٧ محافظة.
  • حققت ️ محافظة شمال سيناء أعلى نسبة نجاح على مستوى الجمهورية 86.5%، بينما حققت  محافظة أسوان أقل نسبة نجاح بين المحافظات 63.9%.
  •  بلغ المدى أو الفارق بين أعلى وأقل نسبة نجاح بين المحافظات ٢٢.٦ نقطة مئوية.
  •  توجد  ٣ محافظات فقط حققت نسبة نجاح 80% فأكثر: وهي شمال سيناء (86.5%)، والوادي الجديد (86%)، وجنوب سيناء (81.76%)، وهي المحافظات الحدودية، ويمكن تفسير ارتفاع نسب النجاح بها من خلال انخفاض كثافة السكان وبالتالي انخفاض كثافة الفصول مما يتيح تلفي الطالب تعليما أعلى في الجودة من المحافظات مرتفعة الكثافة.  
  • توجد 21 محافظة تراوحت نسبة النجاح فيها بين 70% وأقل من 80%:
    وهي: بورسعيد، والأقصر، وكفر الشيخ، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والبحر الأحمر، والإسكندرية، ودمياط، وأسيوط، والفيوم، والقاهرة، والقليوبية، وسوهاج، والمنيا، ومطروح، والبحيرة، والسويس، والجيزة، والإسماعيلية، وبني سويف، وتمثل هذه المحافظات حوالي  77.8% من عدد  المحافظات، مما يعني تقارب مستويات الطلاب، وتشابه مستويات صعوبة أو سهولة الامتحانات عبر المحافظات، وهي نسب تتوافق مع المعايير العلمية والتربوية.
  •  توجد  ٣ محافظات  حققت نسبة نجاح أقل من 70% وهي: المنوفية (69.87%)، وقنا (64.54%)، وأسوان (63.9%)، وقد يرجع انخفاض النسب بها إلى صعوبة الامتحانات؛ أو ارتفاع مستويات المراقبة فيها، أو انخفاض المستويات التحصيلية للطلاب، فضلا عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة  في محافظات الصعيد مثل قنا واسوان مما قد يؤثر سلبيا على أداء الطلاب في الامتحانات.
  •  توجد محافظتان ️  فقط، تساوت فيهما نسبة النجاح وهما القاهرة والقليوبية بنسبة نجاح  73%.
  • بلغ متوسط ️نسب النجاح في المحافظات الـ27 نحو 73.95%، وهو ما يعني أن غالبية المحافظات جاءت قريبة من هذا المتوسط سواء بالزيادة أو النقصان وهو متوسط جيدا من الناحية التربوية.
  • توجد 24 محافظة من أصل 27 أي حوالي ️ 89% من المحافظات  حققت نسب نجاح بلغت 70% فأكثر، وهو ما يعكس ارتفاع معدلات النجاح على مستوى الجمهورية.

وأخيرا قال الدكتور تامر شوقي في نهاية بيانه الرقمي : يتبقى أن نعرف أن نسب النجاح ليست هي المحدد الأوحد لتحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام في أي محافظة، بل الأهم هو شرائح المجموع.

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