أحمد سعد الدين: أي فيلم يحتاج إلى 3 أضعاف تكلفته لاسترداد نفقاته.. فيديو

أكد الناقد الفني أحمد سعد الدين أن ارتفاع تكلفة الإنتاج لا يضمن نجاح الفيلم أو تحقيق أرباحه، مشيرًا إلى أن نجاح العمل السينمائي يرتبط بالمحتوى، وقدرة السوق على استيعابه، وليس فقط بحجم الإنفاق عليه.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن تقييم صناعة السينما يجب أن يتم من خلال ثلاثة عناصر، موضحًا أن هناك فرقًا بين عدد الأفلام المنتجة، وضخامة الميزانية المخصصة للفيلم الواحد، ثم قدرة السوق على استيعاب هذه الأعمال.

وأضاف أن صناعة الفيلم تعتمد على ثلاثة أطراف رئيسية هي الإنتاج والتوزيع ودور العرض، وهو ما ينعكس على حسابات الإيرادات والأرباح.

وأوضح أن الفيلم الذي تبلغ تكلفة إنتاجه مليون جنيه يحتاج إلى تحقيق إيرادات تصل إلى 3 ملايين جنيه حتى يغطي تكاليفه، بسبب وجود نسب مالية تذهب إلى الإنتاج والتوزيع ودور العرض.