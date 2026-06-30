ندوة توعوية بسفاجا لتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر

شهد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، فعاليات ندوة توعوية حول سرطان الثدي وسبل الوقاية منه، والتي أُقيمت بمدينة سفاجا تحت رعاية المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبالتعاون مع مؤسسة ومستشفى بهية، وذلك في إطار جهود نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر.

وتناولت الندوة أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي باعتباره أحد أهم العوامل التي تسهم في زيادة نسب الشفاء، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة، وطرق الوقاية، وأهمية إجراء الفحص الدوري للحفاظ على صحة المرأة والحد من مضاعفات المرض.

وشارك في تقديم الندوة نخبة من المتخصصين، وهم المحاسب سارة عبدالهادي، مدير عام أنشطة المسؤولية المجتمعية بشركة جمسة للبترول، والدكتور مصطفى الفقي، مدير عام مساعد أنشطة المسؤولية المجتمعية بالشركة، والأستاذة ندى حمدي، مدير المسؤولية المجتمعية بمؤسسة بهية، والدكتورة مروى حمدي محمد، مقرر المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر ومدير إدارة تنمية الأسرة بالمحافظة.

واستعرض المحاضرون أحدث أساليب التوعية والوقاية، مؤكدين أن الاكتشاف المبكر يمثل العامل الأهم في تحسين فرص العلاج والشفاء، مع توضيح أهمية تبني أنماط حياة صحية والالتزام بالفحوصات الدورية، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة.

من جانبه، أكد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، أهمية تنظيم مثل هذه الندوات التي تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين، ونشر ثقافة الوقاية والكشف المبكر، بما ينعكس إيجابًا على صحة المرأة وجودة الحياة داخل المجتمع.

وأشار إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ المبادرات الصحية والتوعوية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الرعاية الصحية والارتقاء بمستوى الوعي المجتمعي في مختلف المحافظات.