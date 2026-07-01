الغربية.. مد مهلة تسجيل مركبات التوكتوك للمرة الخامسة

أعلن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مد مهلة تسجيل مركبات التوك توك للمرة الخامسة لمدة شهر إضافي، وذلك في ظل استمرار الإقبال الكبير من أصحاب المركبات على التقدم للتسجيل واستكمال الإجراءات، بما يؤكد حرصهم على توفيق أوضاعهم والعمل وفق الضوابط المنظمة.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن قرار مد المهلة جاء استجابةً لمطالب أصحاب مركبات التوك توك، وحرصًا على منح فرصة إضافية لمن لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التسجيل خلال الفترات السابقة، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، إلى جانب دعم جهود الدولة في تنظيم حركة مركبات التوك توك، وتحقيق الانضباط بالشوارع.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار محافظ الغربية إلى أن مد المهلة يأتي في إطار التيسير على المواطنين، داعيًا جميع مالكي مركبات التوك توك إلى سرعة التوجه للوحدات المحلية المختصة لاستكمال إجراءات التسجيل خلال فترة التمديد، مؤكدًا أن هذه المهلة تمثل فرصة أخيرة لتقنين الأوضاع والعمل بشكل قانوني وآمن، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.