قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض: ترامب متمسك بسياسة الرد بالمثل على أي استهداف من إيران
تصعيد خطير بين طهران وتل أبيب.. تهديدات متبادلة ورسائل أمريكية متفائلة من الدوحة
نقيب الفلاحين يطالب بتعويض أسر ضحايا لدغات الثعابين واعتبارهم شهداء لقمة العيش
مدبولي: موافقة صندوق النقد على المراجعة السابعة جاءت انعكاسًا لجهود الحكومة
ادّعى وجود أعمال بلطجة.. القبض على شخص نشر صوراً لمشاجرة قديمة
بدء تجهيزات إنشاء البنية الأساسية لمدينة الصحفيين
الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص بالضرب على فتاة أمام مترو جسر السويس
هل الأنبياء مخيرون أم مسيرون؟.. خالد الجندي يوضح الفارق الحاسم
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام 2026 بحد أدنى 230 درجة
تحرك برلماني جديد لحل أزمة العدادات الكودية.. واستدعاء 3 وزراء
برلمانية: ربط المصريين بالخارج بالمشروعات القومية يعزز الأمن الغذائي والاستثمار
«مبابي»: ميسي سيسجل المزيد من الأهداف لكنني أريد الكأس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية.. مد مهلة تسجيل مركبات التوكتوك للمرة الخامسة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أعلن اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، مد مهلة تسجيل مركبات التوك توك للمرة الخامسة لمدة شهر إضافي، وذلك في ظل استمرار الإقبال الكبير من أصحاب المركبات على التقدم للتسجيل واستكمال الإجراءات، بما يؤكد حرصهم على توفيق أوضاعهم والعمل وفق الضوابط المنظمة.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد المحافظ أن قرار مد المهلة جاء استجابةً لمطالب أصحاب مركبات التوك توك، وحرصًا على منح فرصة إضافية لمن لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التسجيل خلال الفترات السابقة، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، إلى جانب دعم جهود الدولة في تنظيم حركة مركبات التوك توك، وتحقيق الانضباط بالشوارع.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار محافظ الغربية إلى أن مد المهلة يأتي في إطار التيسير على المواطنين، داعيًا جميع مالكي مركبات التوك توك إلى سرعة التوجه للوحدات المحلية المختصة لاستكمال إجراءات التسجيل خلال فترة التمديد، مؤكدًا أن هذه المهلة تمثل فرصة أخيرة لتقنين الأوضاع والعمل بشكل قانوني وآمن، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي ردع مخالفين حملات مرورية توك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

العراق يهز أركان الفساد.. من هي النائبة هند العباسي وقصة الأموال والذهب المضبوطين؟

وزير التربية والتعليم

46 سؤال بـ60 درجة|مواصفات "الكيمياء والجغرافيا" قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة غداً

زيادة اسعار الوقود

قرار رسمي قريبًا .. رئيس الوزراء يحسم زيادة أسعار البنزين

شهداء حريق منشأة ناصر

كواليس اللحظات الأخيرة بحياة مدير الحماية المدنية بالقاهرة بعد استشهاده في حريق منشأة ناصر

الزمالك

القضية رقم 16 .. الفيفا يعلن إيقاف قيد جديد على الزمالك

مشغولات ذهبية

عمّقت الخسائر .. مفاجأة في سعر أعلى جرام ذهب الآن بمصر

البنزين

هل تتجه الحكومة إلى خفض أسعار البنزين قريبا؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. ترقبوها هنا

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

الصحفيين تنعى اللواء الشربيني وأبطال الحماية المدنية الذين استشهدوا في حريق منشأة ناصر

قطارات

أسعار تذاكر القطارات بعد الزيادة اليوم

صورة ارشيفية

انتظام صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة

بالصور

شبيهة لامبورجيني.. هيونداي تطلق سيارة أيونيك V

هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V
هيونداي IONIQ V

مبلغ صادم ..ساعة حماقي في آخر ظهور من hublot بـ 90 ألف فرنك سويسري

محمد حماقي
محمد حماقي
محمد حماقي

فستان أنيق.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

فستان لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

فيديو

النائبة هند العباسي

27 كيلو ذهب و57 مليون دولار.. مفاجآت داخل منزل نائبة عراقية

صورة أرشيفية

بعد فيديو أثار ضجة.. القبض على المتهم بالاعتداء على مسن في سوهاج

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي بالسرطان.. نجوم انتصروا على المرض وعادوا للحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد