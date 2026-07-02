محافظ جنوب سيناء يوجه بتنفيذ مشروع المياه والصرف بتقسيم الشباب الجديد خلال 3 أشهر

وجه محافظ جنوب سيناء الدكتور إسماعيل كمال، بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع مد شبكات مياه الشرب وشبكات انحدار الصرف الصحي بتقسيم الشباب الجديد بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء خلال ثلاثة أشهر.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، اليوم الخميس، سير العمل بالمشروع، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستمع محافظ جنوب سيناء إلى عرض من مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي حول مراحل تنفيذ المشروع ونسب الإنجاز والخطة الزمنية، حيث أوضحوا أن المشروع يستهدف الانتهاء منه بالكامل خلال ثلاثة أشهر، تمهيدًا لإدخال خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بالتقسيم.

وشدد محافظ جنوب سيناء علي ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والدقة في التنفيذ، مشددًا على أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا باستكمال مشروعات المرافق الأساسية، باعتبارها الركيزة الرئيسية لتحقيق التنمية العمرانية والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

و أشاد محافظ جنوب سيناء بجهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، مثمنًا التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، ومؤكدًا أن سرعة الانتهاء من المشروع ستسهم في توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لسكان تقسيم الشباب الجديد، بما يدعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.



