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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مدير الإغاثة الطبية الفلسطينية: مصر لم تدخر جهدًا في تلبية جميع الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة

فلسطين
فلسطين
أ ش أ

ثمن مدير الإغاثة الطبية الفلسطينية الدكتور محمد أبو عفش، اليوم الخميس، دور مصر الرائد في دعم التنسيق وتعزيز العمل الإنساني لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة، الذين يعانون أوضاعا إنسانية كارثية، جراء العدوان الإسرائيلى المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقال أبو عفش، في مداخلة هاتفية مع قناة النيل الفضائية الإخبارية، إن مصر بكافة مؤسساتها لم تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني وتقديم جميع الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة".

وأشار مدير الإغاثة الطبية الفلسطينية إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بجميع مستشفيات القطاع جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا أن مصر لعبت دورا بارزا لإنقاذ الوضع الصحي من خلال سرعة الاستجابة لكافة المتطلبات الطبية من أدوية ومسلتزمات وإقامة المستشفيات الميدانية لمواصلة تلبية جميع الاحتياجات الصحية العاجلة رغم التحديات الإنسانية.

وحذر أبو عفش من عرقلة الجهود الإنسانية إلى القطاع، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الأوبئة والأمراض الجلدية وتفاقم المعاناة مع انعدام جميع مقومات الحياة، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يواصل حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تواصل فيه مصر جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال مواصلة إدخال المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح، وتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة، بالتعاون مع الجهات المعنية والهلال الأحمر المصري، في ظل استمرار التحديات الإنسانية التي يشهدها القطاع.

الإغاثة الطبية الفلسطينية الدكتور محمد أبو عفش المساعدات الطبية

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