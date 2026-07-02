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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إيداع جثمان مأمور مركز إدفو مشرحة مستشفى القصير المركزي

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

أودعت هيئة إسعاف البحر الأحمر، اليوم الخميس، جثمان المقدم أشرف إيهاب، مأمور مركز شرطة إدفو، بمشرحة مستشفى القصير المركزي، عقب مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قفط – القصير.


وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند الكيلو 40 بطريق قفط – القصير، حيث جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.


وأسفر الحادث عن وفاة المقدم أشرف إيهاب، فيما أصيب ثلاثة آخرون، هم: آسر أشرف إيهاب (12 عامًا)، الذي تعرض لنزيف من الأنف وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وآلام بالظهر، وهويدا عادل سعيد (35 عامًا)، التي أصيبت باشتباه نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة وبتر كلي بإصبع اليد اليمنى، إضافة إلى أستاج أشرف إيهاب، الذي أصيب باشتباه كسر بالأنف وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.


وجرى نقل المصابين إلى مستشفى القصير المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إيداع جثمان المتوفى بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.

البحر الأحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الأحمر

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