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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عماد الدين حسين: إسرائيل المستفيد الأول من استمرار الفوضى في سوريا

ارشفية
ارشفية
عبد الخالق صلاح

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق المصرية، إنّ الانفجار الذي شهدته العاصمة دمشق يضاف إلى سلسلة الملفات المعقدة التي تواجهها سوريا.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سوريا ما زالت بحاجة إلى وقت طويل حتى تستعيد استقرارها وتقف على قدميها مجددًا، في ظل وجود أطماع لقوى عديدة تسعى إلى استمرار حالة الاضطراب.

وأوضح أن السؤال المنطقي بعد وقوع الانفجار هو: «من المستفيد؟»، معتبرًا أن إسرائيل تأتي في مقدمة المستفيدين من استمرار الفوضى داخل سوريا، متابعًا، أن القضية لا تقتصر على احتلال أراضٍ، وإنما تمتد إلى السعي للسيطرة على منابع المياه في الجنوب السوري، ولا سيما في محيط بحيرة طبريا ونهر اليرموك.

وأشار إلى أن إسرائيل تعمل على تهجير سكان عدد من القرى، وتسعى إلى إبعاد الجنوب السوري عن سلطة الدولة، بما يحقق ما يسمى بـ«ممر داود»، الذي يهدف إلى عزل إيران عن العراق وسوريا، والوصول إلى كردستان ثم الحدود الإيرانية، مؤكدًا أن من أبرز أهداف إسرائيل بقاء الدولة السورية ضعيفة، سواء كان من يحكمها بشار الأسد أو أحمد الشرع، ولذلك فإنها تمثل، من وجهة نظره، المتهم الأول والأساسي.

وأشار عماد الدين حسين إلى أن هناك أطرافًا أخرى، إلى جانب إسرائيل، تستفيد من إضعاف سوريا، من بينها القوى التي فقدت السلطة، والتي لا ترغب في رؤية سوريا موحدة، إضافة إلى قوى تسعى إلى الانفصال عن الدولة السورية اعتمادًا على إسرائيل، وبعض القوى الموجودة في الجنوب السوري، فضلًا عن أطراف إقليمية لا تريد لسوريا أن تستعيد مكانتها، مواصلا، أن هذه الأطراف، رغم اختلاف أهدافها وتناقض توجهاتها، يجمعها هدف واحد يتمثل في منع سوريا من أن تصبح دولة قوية.

واختتم بالتأكيد على أن الحكومة السورية مطالبة بإثبات أنها دولة لكل مواطنيها، وأنها تخوض صراعًا طويلًا مع الزمن ومع قوى عديدة في الداخل والخارج، لا تقتصر تحدياتها على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى التحديات الخارجية أيضًا.

إسرائيل سوريا القاهرة الإخبارية

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