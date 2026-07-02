مقتل 4 أشخاص بانفجار داخل مقهى في العاصمة السورية دمشق

قتل 4 أشخاص، وأُصيب 11 آخرون بجروح، في حصيلة أولية لانفجار عبوة ناسفة، اليوم /الخميس/، داخل أحد المقاهي في شارع النصر بالعاصمة السورية دمشق.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية الدكتور أحمد البكور- في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)- إن الانفجار الذي وقع في شارع النصر بمنطقة الحجاز أسفر عن 4 قتلى و10 إصابات، جرى نقلهم إلى مستشفى المجتهد لتلقي الإسعافات اللازمة، إضافة إلى إصابة نقلت إلى مشفى الهلال الأحمر السوري.

من جهتها.. أكدت وزارة الداخلية السورية أن الانفجار جرى بعبوة ناسفة وفور وقوعه توجهت دوريات من قوى الأمن وفرق الإسعاف للعمل على إجلاء المصابين وتقديم الإسعافات اللازمة، وفرضت طوقاً أمنياً لضمان سلامة المواطنين وتأمين محيط الموقع بالكامل.

وأضافت أن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الانفجار ومن يقف وراءه.