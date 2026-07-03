لاعب الأهلي السابق: مباراة أستراليا لا تقبل الأخطاء.. والالتزام التكتيكي كلمة السر

أكد الكابتن حمادة المصري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق ونجم الأهلي والإسماعيلي السابق، أن المنتخب الوطني يحظى بدعم جماهيري غير مسبوق قبل مباراته المرتقبة، مشيرًا إلى أن المصريين جميعًا يلتفون خلف الفراعنة، ويتطلعون إلى مواصلة المشوار في بطولة كأس العالم.



وقال حمادة المصري في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن كرة القدم تمتلك قدرة استثنائية على توحيد المصريين وإدخال الفرحة إلى قلوبهم، لافتًا إلى أن مشاهد احتفال الجماهير في مختلف المحافظات تعكس حجم الارتباط بين الشعب والمنتخب الوطني، وما تمثله إنجازاته من مصدر فخر وسعادة للجميع.



وأوضح أن مواجهة أستراليا ستكون من أصعب مباريات البطولة، في ظل امتلاك المنافس عناصر مميزة وإمكانات كبيرة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المنتخب المصري يضم لاعبين على أعلى مستوى قادرين على حسم اللقاء إذا قدموا مستواهم الحقيقي.



وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن الدور الأكبر في هذه المرحلة يقع على عاتق الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، من خلال القراءة الجيدة للمنافس واختيار الخطة المناسبة، مؤكدًا أن الالتزام التكتيكي والانضباط داخل الملعب سيكونان مفتاح تحقيق الفوز والتأهل.



وأضاف أن المنتخب يحتاج إلى تقديم أداء يتسم بالروح القتالية والإصرار والانضباط واحترام المنافس، وهي العناصر التي طالما تميزت بها الكرة المصرية في المباريات الكبرى، معربًا عن ثقته في قدرة اللاعبين على تحمل المسؤولية وإسعاد الجماهير.



وكشف حمادة المصري أنه لو كان مديرًا فنيًا للمنتخب، لاعتمد على تنظيم دفاعي محكم مع تضييق المساحات واستغلال الهجمات المرتدة، مع تنفيذ اللاعبين للتعليمات الفنية بدقة، بما يتناسب مع قوة المنافس وطبيعة المباراة.



واختتم تصريحاته بالتأكيد أن مؤازرة الجماهير المصرية، سواء في الداخل أو الخارج، تمثل دافعًا معنويًا كبيرًا للاعبين، معربًا عن أمله في أن يواصل المنتخب مشواره في البطولة، ويمنح الشعب المصري فرحة جديدة تضاف إلى إنجازاته الكروية.

https://www.facebook.com/MohamedMusaOfficial/videos/892070317273954/