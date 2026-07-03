رويترز: أمريكا تسحب قواتها من نيجيريا

نقلت وكالة رويترز عن قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أن واشنطن سحبت معظم القوات التي نشرتها في إطار ​العمليات الأخيرة ضد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي ‌في نيجيريا، حيث تقوم حاليا بتقديم الدعم الاستخباراتي بناء على طلب أبوجا.

وفي مايو الماضي ، شنت القوات الأمريكية والنيجيرية عمليات عسكرية في شمال شرق نيجيريا ​أسفرت عن مقتل أبو بلال المينوكي، الذي وصفته الحكومتان ​الأمريكية والنيجيرية بأنه الرجل الثاني في تنظيم داعش ⁠عالميا.

وجاء ذلك في أعقاب غارة أمريكية في يوم عيد ​الميلاد ضد المسلحين بأمر من الرئيس دونالد ترامب، الذي قال ​إنهم كانوا يستهدفون المسيحيين في البلد الأفريقي.

ووصف قائد القيادة العسكرية الأمريكية ​في أفريقيا الجنرال داجفين أندرسون العمليات المشتركة بين الولايات المتحدة ​ونيجيريا التي جرت في مايو بأنها نموذج للتعاون الأمني المستقبلي في أفريقيا.

وصرح أندرسون ⁠للصحفيين : "سحبنا معظم قواتنا التي كانت موجودة هناك من أجل تلك العملية فقط، لكننا نواصل الشراكة التي طلبتها نيجيريا للمساعدة في استمرار تبادل المعلومات ​الاستخباراتية".