رويترز: أمريكا تسحب قواتها من نيجيريا

نقلت وكالة رويترز عن قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أن واشنطن سحبت معظم القوات التي نشرتها في إطار العمليات الأخيرة ضد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في نيجيريا، حيث تقوم حاليا بتقديم الدعم الاستخباراتي بناء على طلب أبوجا.
وفي مايو الماضي ، شنت القوات الأمريكية والنيجيرية عمليات عسكرية في شمال شرق نيجيريا أسفرت عن مقتل أبو بلال المينوكي، الذي وصفته الحكومتان الأمريكية والنيجيرية بأنه الرجل الثاني في تنظيم داعش عالميا.
وجاء ذلك في أعقاب غارة أمريكية في يوم عيد الميلاد ضد المسلحين بأمر من الرئيس دونالد ترامب، الذي قال إنهم كانوا يستهدفون المسيحيين في البلد الأفريقي.
ووصف قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا الجنرال داجفين أندرسون العمليات المشتركة بين الولايات المتحدة ونيجيريا التي جرت في مايو بأنها نموذج للتعاون الأمني المستقبلي في أفريقيا.
وصرح أندرسون للصحفيين : "سحبنا معظم قواتنا التي كانت موجودة هناك من أجل تلك العملية فقط، لكننا نواصل الشراكة التي طلبتها نيجيريا للمساعدة في استمرار تبادل المعلومات الاستخباراتية".