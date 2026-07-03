فرحة عارمة لمحافظ القاهرة عقب إحراز الهدف الأول للمنتخب المصري

انتابت الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، فرحة عارمة مع المواطنين عقب إحراز المنتخب المصري الهدف الأول في شباك نظيره الأسترالي خلال المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات بطولة كأس العالم، وذلك أثناء متابعته اللقاء عبر الشاشة العملاقة التي وفرتها المحافظة بمركز شباب روض الفرج.

محافظ القاهرة

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الأجواء تعكس روح الانتماء والوحدة بين المصريين، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على توفير أماكن مناسبة وآمنة للمواطنين لمتابعة الأحداث الرياضية الكبرى، بما يسهم في نشر البهجة وتعزيز الروح الرياضية والتواصل المجتمعي.

وأعرب المحافظ عن أمنياته باستمرار الأداء القوي للمنتخب الوطني وتحقيق الفوز، لإسعاد الجماهير المصرية ومواصلة مشواره الناجح في البطولة.



https://youtube.com/shorts/oftyUKiCrvA?si=OPQ_U-QINDbxOO1s