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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد ثروت: مونديال 2026 كان الأسهل في التاريخ.. وعمرو رمزي محتاج طبيب نفسي

كأس العالم
كأس العالم
رباب الهواري

أطلق الفنان محمد ثروت سلسلة من التعليقات الساخرة خلال تقديمه برنامج «بعد الماتش» برفقة الفنان عمرو رمزي على قناة صدى البلد، حيث تحدث بطريقته الكوميدية عن نهائي كأس العالم، إلى جانب اختلاف نطق بعض الحروف في اللغات الأوروبية.


وقال ثروت  مازحًا إن الإسبان لا ينطقون حرف الجيم، ولذلك ينطقون اسم نجم برشلونة لامين يامال بطريقة مختلفة، وبيقولوا على الراجل " ياجل" مضيفًا في تعليق ساخر: «وعلى فكرة اللاعب ده أمين شرطة»، كما واصل مزاحه بالحديث عن طريقة نطق بعض الحروف في اللغة الفرنسية، مؤكدا:" في فرنسا مش بينطقوا حرف "ر" وبينطقوا مكانها حرف "غ" علشان كده بيقولوا للأطفال " إنجغه".

وعن بطولة كأس العالم، أكد ثروت أنه كان يتمنى تتويج منتخب مصر باللقب، معتبرًا أن النسخة الأخيرة كانت فرصة استثنائية، وقال: "كنت أتمنى إننا نكسب كأس العالم في نسخته الأخيرة، لأنها النسخة الأسهل في التاريخ، يكفي إننا اتعادلنا مع إسبانيا وكنا الأقرب لتحقيق الفوز على الأرجنتين، وهما طرفا المباراة النهائية".

كما وجه الفنان محمد ثروت نصيحة لنظيره عمرو رمزي قائلًا : إنت محتاج تزور طبيب نفسي علشان بتكلم نفسك كتير".

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