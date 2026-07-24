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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 6 مسلحين في عملية أمنية جنوب غربي باكستان

مقتل 6 مسلحين في عملية أمنية جنوب غربي باكستان
مقتل 6 مسلحين في عملية أمنية جنوب غربي باكستان
أ ش أ

 أعلنت مصادر أمنية في باكستان مقتل ستة مسلحين جراء عملية نفذتها قوات الأمن في مقاطعة "ماستونج" بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد.

وأفادت المصادر - حسبما ذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية اليوم الجمعة - بأن قوات الأمن شنت العملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بتواجد مسلحين في منطقة "خاد كوتشا" بالمقاطعة، مشيرة إلى أنه تم اعتقال عدد آخر من المسلحين خلال هذه العملية.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن قامت أيضا بتدمير العديد من المخابئ التابعة للمسلحين خلال العملية، كما صادرت كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة بحوزة المسلحين القتلى.. مشيرة إلى أن عمليات البحث والتمشيط لا تزال جارية في المنطقة.

من جانبه، أشاد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي بالعملية الناجحة التي نفذتها قوات الأمن.. وأكد وقوف الأمة صفا واحدا مع القوات الأمنية حتى يتم القضاء التام على الإرهاب.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".

مصادر أمنية في باكستان قوات الأمن في مقاطعة ماستونج إقليم بلوشستان قناة سما تي في الباكستانية وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي

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