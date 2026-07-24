محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف حملات التفتيش للتصدي لجشع التجار واستغلال المواطنين

وجه محافظ الإسكندرية أيمن عطية، بتكثيف حملات التفتيش علي الأسواق والمحال التجارية والمخابز، للتصدي لجشع التجار واستغلال المواطنين والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوافر الضوابط القانونية والبيئية حفاظا علي الصحة العامة .

وتنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية، قامت إدارات حي شرق بالتنسيق مع شرطة المرافق، بحملة مكبرة استهدفت المنشآت بشوارع رئيسية بالحي وأسفرت عن تحصيل مبلغ 110 آلاف جنيه غرامات علي منشآت مخالفة لمواعيد العمل ووضع اشغالات بحرم الطريق وعدم وجود تراخيص بمزاولة النشاط، فضلا عن غلق وتشميع 5 محال وتحرير 7 محاضر للإدارة بدون ترخيص، وتحرير إنذارين لمخالفة قانون البيئة و 3 انذارات لعدم الالتزام بتحرير عقود للعاملين والالتزام بالحد الأدني للأجور .. إلى جانب إصدار 4 إنذارات لسوء حالة النظافة و 4 محاضر أمن صناعي ومثلهم لعدم حمل شهادة صحية وعدم إعلان أسعار، بالإضافة إلى إعدام 19 كجم معجنات وأسماك بهما تغيرات في الخواص الطبيعية ومنتهية الصلاحية .

وقام حي ثان المنتزة، بحملة علي المنشآت التجارية و الأسواق و المحال العامة بمنطقة " اسكوت "، وتم تحرير 9 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، ومخالفة الاشتراطات الصحية، واشتراطات الحماية المدنية، فضلا عن توجيه ٤ إنذارات لمخالفة قانون البيئة و 3 إنذارات لعدم وجود ملفات للعاملين بالمنشآت، بالإضافة إلى إعدام 5 كجم سلع فاسدة، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 19 ألف جنيه، و إزالة ٢٠ تعريشة و تند مخالفة، و توجيه ٦ إخطارات للحضور لديوان عام الحي لاستصدار التراخيص.