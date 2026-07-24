الكويت وإيطاليا تبحثان سبل التعاون العسكري المشترك وتعزيز الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين البلدين

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التقى رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن خالد درج سعد الشريعان، بنظيره رئيس أركان الدفاع الإيطالي، الفريق الركن لوتشيانو بورتولانو، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الفريق الشريعان إلى إيطاليا.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم /الجمعة/، إن اللقاء شهد استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية إيطاليا، وبحث سبل التعاون العسكري المشترك، وتعزيز الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وأشارت إلى أن الجانبين بحثا أيضا خلال اللقاء الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار.

وذكرت الأركان العام للجيش الكويتي أن الفريق الشريعان رافقه خلال الزيارة وفد من كبار الضباط القادة بالجيش الكويتي.